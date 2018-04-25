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TOP,Политика,Соседи

Дипломатические шаги Минска

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Министерство иностранных дел Беларуси заявило об отзыве для консультаций своих послов из Литвы и Польши и призвало упомянутые страны сократить количество дипломатов в их посольствах в Минске.  

«Послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы в Беларуси, соответственно, предложено последовать данному примеру», – заявил журналистам пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз, сообщает государственное агентство новостей БЕЛТА. 

В МИД Беларуси были вызваны дипломатические представители Польши и Литвы, им был изложен призыв сократить количество дипломатов в их представительствах. 

«Ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси», – отметил А. Глаз.

По сообщению БЕЛТА, для Литвы это, соответственно, с 25 до 14 дипломатов, а для Польши – с 50 до 18.

«Подчеркну, что эти вынужденные меры нами приняты не без сожаления после долгого терпения и призывов к благоразумию, исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило на практике играть руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси», – сказал представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Тем временем министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что страна пока не рассматривает отзыв посла и других дипломатов из Беларуси, реагируя на дипломатические шаги Минска.   

«Мы точно не намерены отзывать (посла) на консультации и точно не будем ничего решать о сокращении персонала», – сказал журналистам Л. Линкявичюс. 

«Мы не заинтересованы в сокращении каналов сотрудничества, общения, мы видим множество проблем и сами точно не будем прибегать к такой инициативе, поскольку не видим в этом пользы», – сказал глава МИДа.

Однако в минувшую субботу белорусская сторона еще раз указала, что выраженный призыв сократить дипломатический персонал посольств Литвы и Польши является обязательным к исполнению. 

Тем временем 

ЕС объявил о санкциях

Лидеры Евросоюза договорились об объявлении санкций в отношении белорусских властей в связи с политическим кризисом в стране. В санкционном списке имена примерно 40 белорусских чиновников. Президент Александр Лукашенко в нем не упоминается.

Как пояснил президент Франции Эммануэль Макрон, включение Лукашенко в черный список позволило бы ему не выполнять требование ЕС начать диалог с оппозицией и освободить политзаключенных.

Санкции вступили в силу 2 октября, сразу после письменного опубликования документа. Ограничительные меры предполагают заморозку финансовых активов и запрет на поездки.

В этот же день санкции объявили и США. Ранее на прошлой неделе к санкциям прибегли Канада и Соединенное Королевство. 

Белорусское руководство уже заявило, что вводит в действие собственный санкционный список в ответ на визовые санкции ЕС. При этом МИД Беларуси подчеркивает, что «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой» этот список публиковаться не будет.

«Дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например, к выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений. (…) ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия», – говорится в заявлении МИД Беларуси.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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