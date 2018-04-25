Площадь раздора

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Рабочей группе удалось согласовать позиции с Вильнюсской мэрией по Лукишкской площади. Площадь принадлежит государству, а право управления ею оставлено за Вильнюсским городским самоуправлением. Об этом проинформировал руководитель группы министр культуры Миндаугас Кветкаускас.

Длившиеся три десятилетия дискуссии по поводу управления площадью Лукишкес и мемориальных акцентов обострились этим летом, когда в конце июня городские власти Вильнюса приняли решение оборудовать искусственный пляж с шезлонгами и волейбольной площадкой, в конце августа он был демонтирован.

«В соглашении на право управления предусмотрено, что муниципалитет обязуется четко соблюдать положения закона о Лукишкской площади», — подчеркнул министр культуры. Площадь Лукишкес в Вильнюсе является основной репрезентативной площадью Литовского государства с монументом Витису (витязь, изображенный на гербе Литвы). Согласно закону, мемориальные акценты площади Лукишкес должны отражать борьбу Литвы за независимость и память о погибших за нее.

В документе предусматривается, что использование площади не может противоречить общественному порядку и высокой морали.

По словам министра, обновленное соглашение, позволяющее городским властям управлять площадью, также включает положение о том, что использование площади Лукишкес должно быть согласовано с Литовским центром исследований геноцида и сопротивления, Министерством культуры и другими ответственными учреждениями.

По словам министра, также было решено, что муниципалитет подготовит подробный план мероприятий в течение четырех месяцев после вступления в силу закона о Лукишкской площади, принятого Сеймом в июле.

«В плане должны быть указаны более подробные шаги по реализации проекта мемориала Витиса, а также порядок использования площади», — сказал М. Кветкаускас.

Информация «ЛК», vilnius.lt