default image
Когда потребителя вводят в заблуждение

Подробнее...
default image
Табу на дым

Подробнее...
default image
Сколько нужно зарабатывать, чтобы хватало на жизнь?

Подробнее...
default image
Пенсионерам - 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Подробнее...
default image
Осенью – экономическая весна, но не для всех

Подробнее...
default image
Новый список компенсируемых лекарств

Подробнее...
default image
Правила посещения пациентов

Подробнее...
default image
Склоны горы Гядиминаса изучают геологи

Подробнее...
default image
Тернистый путь к энергетической независимости

Подробнее...
default image
Оружием мошенников стали интернет, телефон

Подробнее...
default image
Указатель улицы – на молдавском языке

Подробнее...
default image
Зарплаты растут несмотря на пандемию

Подробнее...
default image
Госдолг Литвы стал рекордным

Подробнее...
default image
Где утилизировать автомобиль и получить компенсацию

Подробнее...
default image
Новый культурный комплекс Вильнюса

Подробнее...
default image
Расценки на услуги Центра регистров

Подробнее...
default image
Концерт Бориса Гребенщикова обязательно состоится

Подробнее...
default image
Между жизнью и смертью

Подробнее...
default image
Площадь раздора

Подробнее...
default image
Приглашает Vilnius Jazz

Подробнее...
default image
Подготовка к отопительному сезону

Подробнее...
default image
Безработица: Литва - в антилидерах

Подробнее...
default image
«Утопия» в Русском драматическом театре

Подробнее...
default image
Посол России завершил работу в Литве

Подробнее...
default image
Последствия коронавируса

Подробнее...
default image
Бим

Подробнее...
default image
Дипломатические шаги Минска

Подробнее...
default image
Вячеслав Чешский. Кирилл и Мария, родители Сергия Радонежского

Подробнее...
default image
Повседневная жизнь без автомобиля

Подробнее...
default image
Граница Литвы под видеонаблюдением

Подробнее...
default image
Зафиксирован самый теплый сентябрь

Подробнее...
default image
Еврокомиссия: если Беларусь будет неправильно использовать дроны -средства ЕС надо вернуть

Подробнее...
default image
ЕС рассматривает возможность введения санкций против Лукашенко

Подробнее...
default image
Государство будет финансировать крупные предприятия через облигации

Подробнее...
default image
Германия готовится к волне отложенных банкротств

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом в России усложняется

Подробнее...
default image
Более половины жителей убеждены, что жилье будет дорожать

Подробнее...
default image
Главы ведомств Евросоюза обсудят ситуацию в Беларуси 12 октября

Подробнее...
default image
Стартует база данных о связях политиков, бизнеса и общественных денег

Подробнее...
default image
Польша с 10 октября вводит обязательный масочный режим для населения

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник

Площадь раздора

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Рабочей группе удалось согласовать позиции с Вильнюсской мэрией по Лукишкской площади. Площадь принадлежит государству, а право управления ею оставлено за Вильнюсским городским самоуправлением. Об этом проинформировал руководитель группы министр культуры Миндаугас Кветкаускас.

Длившиеся три десятилетия дискуссии по поводу управления площадью Лукишкес и мемориальных акцентов обострились этим летом, когда в конце июня городские власти Вильнюса приняли решение оборудовать искусственный пляж с шезлонгами и волейбольной площадкой, в конце августа он был демонтирован.

«В соглашении на право управления предусмотрено, что муниципалитет обязуется четко соблюдать положения закона о Лукишкской площади», — подчеркнул министр культуры. Площадь Лукишкес в Вильнюсе является основной репрезентативной площадью Литовского государства с монументом Витису (витязь, изображенный на гербе Литвы). Согласно закону, мемориальные акценты площади Лукишкес должны отражать борьбу Литвы за независимость и память о погибших за нее.

В документе предусматривается, что использование площади не может противоречить общественному порядку и высокой морали.

По словам министра, обновленное соглашение, позволяющее городским властям управлять площадью, также включает положение о том, что использование площади Лукишкес должно быть согласовано с Литовским центром исследований геноцида и сопротивления, Министерством культуры и другими ответственными учреждениями.

По словам министра, также было решено, что муниципалитет подготовит подробный план мероприятий в течение четырех месяцев после вступления в силу закона о Лукишкской площади, принятого Сеймом в июле.

«В плане должны быть указаны более подробные шаги по реализации проекта мемориала Витиса, а также порядок использования площади», — сказал М. Кветкаускас.

Информация «ЛК», vilnius.lt

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.