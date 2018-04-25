Безработица растет

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

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В августе зарегистрированный уровень безработицы в Литве составил 8,2% – на 0,2 пункта больше, чем в июле, и такой же, как в августе 2018 года, сообщает BNS. По данным на 1 сентября, в стране было зарегистрировано 141,5 тыс. лиц, ищущих работу, свидетельствуют данные Службы занятости.

В августе на рынке труда в наибольшей степени вырос спрос на сезонных работников для сбора урожая, а также в два раза больше, чем в июле, было зарегистрировано мест для механиков, инженеров и строителей-монтажников. В регистре Службы занятости в августе было 33,3 тыс. свободных мест, из них – 22,2 тыс. новых. За месяц спрос на рабочую силу вырос на 1,7%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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