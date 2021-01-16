Безработица в 16% –еще не вершина горы, заявила глава Службы занятости Литвы

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Официальный показатель безработицы в Литве в конце 2020 года перевалил за отметку в 16%, но это еще не является вершиной горы – можно ожидать, что пик будет достигнут в феврале, заявила глав литовской Службы занятости Инга Балнаносене.

По ее словам, ранее предполагалось, что положительным сценарием было бы завершение года, не доходя до 16%, однако с учетом введенных в конце года более строгих карантинных ограничений, нынешний показатель является «достаточно оптимистичной ситуацией».

«Это точно не вершина горы, но я бы осталась при прежнем мнении, что мы должны достичь пика в феврале», – сказала BNS И. Балнаносене.