Безработица в 16% –еще не вершина горы, заявила глава Службы занятости Литвы

Официальный показатель безработицы в Литве в конце 2020 года перевалил за отметку в 16%, но это еще не является вершиной горы – можно ожидать, что пик будет достигнут в феврале, заявила глав литовской Службы занятости Инга Балнаносене.
По ее словам, ранее предполагалось, что положительным сценарием было бы завершение года, не доходя до 16%, однако с учетом введенных в конце года более строгих карантинных ограничений, нынешний показатель является «достаточно оптимистичной ситуацией».
«Это точно не вершина горы, но я бы осталась при прежнем мнении, что мы должны достичь пика в феврале», – сказала BNS И. Балнаносене.
«В любом случае, правительственные меры – как вакцинирование, так и прочие меры защиты – очевидно, начинают действовать. Мы должны надеяться, что рынок труда, если и не сократится быстро регистрируемая безработица, не будет расти интенсивно», – отметила она.
По ее словам, регистрация людей в Службе занятости в декабре сократилась, но безработицу повышало сокращение предложений работы.
«И второй карантин, и более строгие ограничения, что нормально при таких цифрах, вновь определили то, что компании остановили отборочные процессы и поиск работников», – подчеркнула И. Балнаносене.
По данным Службы занятости на 1 января в стране было 277,1 тыс. безработных – они составили 16,1% всех людей трудоспособного возраста. За месяц безработица увеличилась на 0,6 проц. пункта, а за год – на 7,4 проц. пункта.