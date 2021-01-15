Уж кушать хочется, а ужина все нет

Мука — 2 ст. л., кефир (сметана) — 200 мл, сыр твердый (тертый) — 200 г, 2 яйца, немного зелени.

Смешайте тертый сыр, яйца, муку и кефир, можно добавить немного зелени. Перемешайте тесто. Разогрейте сковороду, растопите сливочное масло, выложите тесто на нее и уменьшите огонь. Накройте крышкой и жарьте около 7 минут. Затем переверните лепешку и жарьте без крышки еще 5 минут.

Ленивые голубцы из духовки

Свежая капуста — 1 кочан, 50 г риса, фарш (любой) — 150 г, 1 луковица, 1 морковь, масло, соль, перец, сметана — 30 г, сыр — 100 г, 2 помидора, 3-4 зубчика чеснока, укроп, петрушка.

Капусту положите на 5-10 минут в микроволновку. А потом под струю холодной воды. Отделите ее листочки. Рис отварите до полуготовности. Лук и морковь обжарьте. Остывшие рис и поджарку смешайте с фаршем, посолите и поперчите. Далее — скрутите голубцы и уложите на противень, слегка смазанный маслом. Долейте немного воды, накройте противень фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов на 30 минут. А теперь приготовим шубку: мелко порежьте помидоры, натрите сыр, порежьте зелень, измельчите чеснок. Добавьте сметану, соль и перец, перемешайте. Выложите равномерно «шубу» по поверхности голубцов. Разровняйте и запекайте еще 10–15 минут.

Ленивые «ложные» отбивные

Фарш — 300-400 г, 1 луковица, 3-4 яйца, упаковка вафельных коржей, соль, перец, растительное масло.

В фарш добавьте измельченный лук. Посолите, добавьте перец или специи, хорошо перемешайте. На доске разложите вафельные коржи, поверх каждого выложите по столовой ложке фарша. Накройте еще одним коржом так, чтобы получились вафельные бутерброды с фаршем внутри. Теперь приготовьте льезон. Взбейте яйца, посолите их. Каждый вафельный бутерброд обмакните в льезоне так, чтобы яйцо покрывало его со всех сторон. Обжарьте ленивые отбивные с обеих сторон на хорошо нагретой сковороде в небольшом количестве растительного масла. Накройте крышкой, чтобы хорошо пропарилась начинка.

Ленивый заливной пирог с капустой

0, 5 кг капусты, 100 г сливочного масла, 3 яйца, 5 ст. л. сметаны, муки — 7 ст. л., майонеза— 3 ст. л., 1 ч. л. разрыхлителя, соль, перец, укроп.

Капусту нашинкуйте, перемешайте с укропом. Высыпьте в форму для запекания. Сливочное масло растопите и залейте капусту. Вбейте яйца, добавьте майонез, сметану, посолите, поперчите. Хорошо все перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и снова хорошо перемешайте. Тесто вылейте на капусту и поставьте запекаться в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов.

Ленивая овощная лазанья

Лаваш — 2 шт., кабачок — 2 шт., крупный болгарский перец — 1 шт., твердый сыр — 300 г. Для томатного соуса: помидоры — 5 шт., топленое или растительное масло. Специи: по 1/2 ч. л. кумина, молотого кориандра, сухого имбиря, гвоздики, красного или черного перца, корицы. Для соуса бешамель: сливочное масло — 2 ст. л., мука — 2 ст.л., молоко — 300 мл, мускатный орех — 1/4 ч. л., соль — 1/2 ч. л.

Сначала приготовим томатный соус. Для этого помидоры очистим от шкурки. После разогреем на сковороде немного масла, бросим кумин и другие цельные специи, через несколько секунд – молотые. Затем положим помидоры. Тушить нужно будет около 15 минут, помешивая. Добавить соль и сахар по вкусу. Если соус получился неоднородный, прокрутить блендером. Поварить еще 5 минут и выключить огонь. Цельную гвоздику необходимо вынуть. Теперь готовим бешамель. Нужно растопить масло и немного обжарить молотый мускатный орех, добавить муку и также обжарить ее, помешивая, до золотистого цвета. Затем влить молоко, непрерывно помешивая венчиком, посолить и варить до загустения еще пару минут. Кабачок и болгарский перец нарезать кубиками и обжарить на сковороде. Посолить. Измельчить сыр на крупной терке. Время собирать лазанью. Начинаем выкладывать слои – сначала немного соуса из помидоров. Затем слой из лаваша (отрежьте ножницами кусок по размеру формы), который нужно смазать соусом бешамель. Сверху выложить часть обжаренных овощей и посыпать натертым сыром. Полить томатным соусом. Затем повторить слои: лаваш, соус бешамель, овощи, сыр, томатный соус. Чем больше слоев, тем пышнее и вкуснее получится лазанья. Последний слой – лаваш, томатный соус и сыр. Поставить лазанью в духовку и запекать при 200ºС примерно 20 минут.

Жареный рис с овощами

4 чашки вареного риса, 150 г замороженной кукурузы, 150 г замороженного горошка, 3 яйца, 2 ст. л. кунжутного масла, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. имбиря, 0,5 ст. л. рисового уксуса, 2 ст. л. соевого соуса, зелень по вкусу.

Разомните рис вилкой. На сковороде нагрейте ложку кунжутного масла и обжарьте в нем нарезанный чеснок и имбирь. Разбейте сюда яйца и жарьте их, помешивая, пару минут. Добавьте рис, оставшееся масло и потушите в течение нескольких минут. Всыпьте замороженные овощи, добавьте уксус, соевый соус и жарьте еще пару минут. Подавайте с зеленью.

Пряные креветки с медово-лимонным соусом

450 г очищенных креветок, 200 г сметаны, 1 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. меда, 4 ст. л. сока лимона, 1,5 ч. л. цедры лимона, пучок кинзы, 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. тмина, кайенский перец и корица на кончике ножа, соль – 1 ч. л.

Смешайте чайную ложку паприки, 3/4 чайной ложки соли, пол чайной ложки тмина и перец с корицей. Креветки обваляйте в этой смеси. Сметану и кинзу, а также сок лимона, мед, цедру и четверть ложки соли перемешайте в соус. Обжарьте креветки на сливочном масле по паре минут с каждой стороны, сбрызните их соком лимона, посыпьте кинзой и подавайте к столу с соусом.

Жареный лосось с салатом из рукколы и авокадо

4 кусочка филе лосося, 1 упаковка рукколы, 1 авокадо, 100 мл оливкового масла, 2 ст. л. сока лимона, немного сыра пармезан, соль и перец по вкусу.

Разогрейте масло и обжарьте стейки по 6 минут с каждой стороны, придавив лопаткой. Смешайте рукколу, лимонный сок, 3 столовые ложки оливкового масла и нарезанный кубиками авокадо, посолите, поперчите и посыпьте пармезаном на свой вкус. Удалите с рыбы лишнее масло бумажным полотенцем и подавайте к столу вместе с салатом.

Крем-суп из брокколи с пармезаном

2 кочана брокколи, пармезан — по вкусу, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. лимонного сока, соль и перец по вкусу.

Доведите до кипения 500 мл воды, мелко нарежьте брокколи и бросьте в кипящую воду с корочкой от пармезана и столовой ложкой соевого соуса. 8 минут – и овощи готовы. Взбейте брокколи до жидкой консистенции, добавьте лимонный сок, соль и перец, прогрейте суп в течение нескольких минут. Подавайте с вареным яйцом, гренками или тертым пармезаном.

Пицца с куриным мясом и соусом барбекю

2 пшеничные лепешки, 100 г куриного мяса, 50 г моцареллы, 60 мл соуса барбекю, четвертинка красного лука.

Нарежьте готовое куриное мясо и подогрейте его. На лепешки намажьте соус барбекю, положите моцареллу, лук и курицу. Приготовьте пиццу в микроволновке в течение минуты, пока не расплавится сыр. Домашняя пицца готова!

Баноффи-пай

Печенье песочное – 200 г, сливочное масло – 100 г, вареная сгущенка – 250-300 г, бананы – 3-4 шт., сливки 33% — 300-400 мл, ванильный сахар – 10 г, шоколад молочный – 10 г.

Измельчите печенье скалкой или блендером. Добавьте растопленное сливочное масло комнатной температуры. Выложите печенье в разъемную форму, утрамбуйте дно и бортики. Поставьте в морозилку на 15-20 минут. Взбейте сливки миксером. Добавьте ванильный сахар. Основу из печенья смажьте вареной сгущенкой. Выложите сверху разрезанные вдоль бананы. Покройте взбитыми сливками. Достаньте баноффи-пай из разъемной формы. Украсьте тертым шоколадом. Можно подавать к чаю!

Приятного аппетита!