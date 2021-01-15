Приоритетными при вакцинации от COVID-19 будут группы военных и спортсменов

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Приоритетными при вакцинации от COVID-19 будут также группы военнослужащих, направляемых в международные миссии, и также спортсменов опимпийских и паралимпийских сборных.

В пятницу правительство одобрило такое предложение Министерства здравоохранения.

Как сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис, приоритеты корректируются с учетом просьб Министерства обороны и Национальной спортивной ассоциации. По словам министра, это одобрил и заседавший в среду Экспертный совет при правительстве, отметивший, что по этим группам нужны «не какие-то эпидемиологические, а политические решения».