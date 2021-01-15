Г. Ландсбергис: МИД выясняет ситуацию в связи с российскими исполнителями

МИД Литвы выясняет, возможно ли расширить санкции в отношении российских исполнителей после того, как организаторы их концертов в Литве получили субсидии.
«Обсуждение идет, как раз вчера в министерстве мы организовали группу людей для оценки именно в юридическом отношении таких возможностей, посмотрим, куда это приведет, какие будут выводы», — сказал в пятницу журналистам министр ИД Габриэлюс Ландсбергис.
«Наверное, мы все понимаем, что несмотря на то, что музыкальные вкусы могут очень отличаться, мы должны видеть очень четкое правовое основание для рекомендации включить людей в черные списки, чтобы им не разрешалось приехать в то или иное государство», — сказал он.
После состоявшегося в президентском офисе заседания Координационного совета по внешней политике Литвы Г. Ландсбергис отметил, что критерии «должны быть очень четкими, юридически обоснованными».
Обсуждение возможного расширения так называемого черного списка началось в общественном пространстве после того, стало известно, что субсидии за несостоявшиеся или перенесенные мероприятия были выделена компаниям, которые планировали концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.
Министр культуры Симонас Кайрис говорит, что оценивает ситуацию, как афронт, однако подчеркивает, что субсидии были выделены «из-за порочного прежнего порядка субсидирования». Министр обещал обеспечить, чтобы теперь давалась оценка и качеству, художественной ценности, а решения основывались на заключениях экспертов.
BNS