Г. Ландсбергис: МИД выясняет ситуацию в связи с российскими исполнителями

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

МИД Литвы выясняет, возможно ли расширить санкции в отношении российских исполнителей после того, как организаторы их концертов в Литве получили субсидии.

«Обсуждение идет, как раз вчера в министерстве мы организовали группу людей для оценки именно в юридическом отношении таких возможностей, посмотрим, куда это приведет, какие будут выводы», — сказал в пятницу журналистам министр ИД Габриэлюс Ландсбергис.

«Наверное, мы все понимаем, что несмотря на то, что музыкальные вкусы могут очень отличаться, мы должны видеть очень четкое правовое основание для рекомендации включить людей в черные списки, чтобы им не разрешалось приехать в то или иное государство», — сказал он.