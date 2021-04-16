Безработица в Литве

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В начале апреля официальный показатель безработицы в Литве достиг 15,1% – на 1 проц. пункта меньше, чем месяц назад, сообщила Служба занятости.

По данным службы, на 1 апреля работу в стране искали 259,8 тыс. человек – на 17,2 тыс. меньше, чем месяц назад, в то же время на 90,4 тыс. больше, чем год назад.

«Признаки оживления рынка труда отмечаются уже несколько месяцев, когда постепенно сокращается число новых клиентов, а число предложений работы сходно с прежним периодом. Все же показатель зарегистрированной безработицы остается высоким по причине закрытых из-за пандемии сфер бизнеса и из-за структурной безработицы в регионах», – отметила в пресс-релизе заведующая отделом мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.

Спрос на работу в марте по сравнению с февралем вырос на 30,6%. Работодатели за месяц зарегистрировали в информационной системе Службы занятости 31,2 тыс. свободных мест, в прошлом году в этот же период было 23,1 тыс. предложений работы, сообщает BNS.

За первые три месяца этого года работать начали 51,2 тыс. лиц, зарегистрированных в Службе занятости, – на 9,9 тыс. (23,8%) больше, чем за тот же период прошлого года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ