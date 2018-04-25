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Библиотеки изготовили более 3 тысяч защитных масок для медиков

Photo by The National Guard on Foter.com / CC BY

Литовские библиотеки при помощи технологии 3D-печати изготовили более 3000 экземпляров медицинских щитков медикам для защиты от коронавируса.

«С начала акции было изготовлено 3291 защитных панелей для лица», — сказала BNS в пятницу днем ​​представитель Национальной библиотеки Литвы имени Мартинаса Мажвидаса Ярда Паукштиене.

По ее словам, очень ждут эти щитки бригады скорой помощи, больницы, поликлиники и другие учреждения и организации, сталкивающиеся с повышенным риском заражения.

«Изначально планировалось обеспечить каждую больницу хотя бы 200 масками, особенно в районах, потому что там очень не хватает оборудования, а дальше пополнять запасы до 15 тысяч единиц для крупных учреждений. Мы получаем много слов поддержки и благодарности от врачей, общества, самоуправлений», — сказала Я.Паукштиене.

Щит помогает защитить от распространяющегося воздушно-капельным путем коронавируса, он закрывает лицо и таким образом снижает вероятность заражения вирусом.

Дизайн защитных экранов был разработан Школой робототехники.

Литовская национальная библиотека приобрела и установила 58 новых 3D-принтеров для библиотек Литвы.

Из-за распространения коронавируса после того, как 16 марта в стране был объявлен карантин, библиотеки страны не принимают посетителей и работают в виртуальном пространстве.

Информация ЛК по сообщению BNS

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