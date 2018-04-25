default image
COVID в Украине заразились больше тысячи человек

Подробнее...
default image
Google начал собирать информацию о соблюдении карантина

Подробнее...
default image
Библиотеки изготовили более 3 тысяч защитных масок для медиков

Подробнее...
default image
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 771, Латвия – 509, Эстония – 1018

Подробнее...
default image
Подтвержден десятый случай смерти от коронавируса

Подробнее...
default image
В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу

Подробнее...
default image
Sol Baltics в Литве увольняет 50 работников

Подробнее...
default image
Китай направит в Беларусь еще три борта с медицинской гуманитарной помощью

Подробнее...
default image
Премьер Чехии назвал срок возвращения к нормальной жизни

Подробнее...
default image
В Вильнюсе будут дезинфицировать подъезды домов, в которых у жителей диагностируют коронавирус

Подробнее...
default image
Мировая экономика вошла в период спада - глава МВФ

Подробнее...
default image
Минздрав Польши: В стране 3149 человек зараженных коронавирусом, летальных случаев – 59

Подробнее...
default image
Внутренние границы ЕС остаются закрытыми

Подробнее...
default image
В Литве подтверждены еще 75 случаев коронавируса, всего - 771

Подробнее...
default image
В Беларуси зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции

Подробнее...
default image
РФ приостановит все авиарейсы для возвращения россиян с субботы

Подробнее...
default image
Пациенты Шешкинской поликлиники будут перенаправлены в Центро поликлинику

Подробнее...
default image
В Перу по новым правилам карантина мужчины и женщины смогут выходить из дома в разные дни недели

Подробнее...
default image
Женщины Малайзии возмущены: их призвали не ругать мужей и краситься

Подробнее...
default image
На границе Литвы с Латвией вновь километровые очереди

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости,Соседи

Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 771, Латвия – 509, Эстония – 1018

Фото www.pixabay.com

По данным на 13 часов субботы, в Балтийских странах в целом были подтверждены 2298 случаев нового типа коронавируса, десять смертей были зафиксированы в Литве, тринадцать – в Эстонии, одна в Латвии, свидетельствуют данные BNS из официальных источников.

Литва: подтверждено 771 случай, проведено 21376 тестов, 10 человек скончались.

Латвия: подтверждено 509 случаев, проведено 19380 тестов, 1 человек скончался.

Эстония: подтверждено 1018 случаев, проведено 19091 тестов, скончались 13 человек. 

Информация ЛК по сообщению BNS

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600