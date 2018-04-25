Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 771, Латвия – 509, Эстония – 1018

По данным на 13 часов субботы, в Балтийских странах в целом были подтверждены 2298 случаев нового типа коронавируса, десять смертей были зафиксированы в Литве, тринадцать – в Эстонии, одна – в Латвии, свидетельствуют данные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 771 случай, проведено 21376 тестов, 10 человек скончались.
Латвия: подтверждено 509 случаев, проведено 19380 тестов, 1 человек скончался.
Эстония: подтверждено 1018 случаев, проведено 19091 тестов, скончались 13 человек.
Информация ЛК по сообщению BNS
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