Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 771, Латвия – 509, Эстония – 1018

Фото www.pixabay.com

По данным на 13 часов субботы, в Балтийских странах в целом были подтверждены 2298 случаев нового типа коронавируса, десять смертей были зафиксированы в Литве, тринадцать – в Эстонии, одна – в Латвии, свидетельствуют данные BNS из официальных источников.

Литва: подтверждено 771 случай, проведено 21376 тестов, 10 человек скончались.

Латвия: подтверждено 509 случаев, проведено 19380 тестов, 1 человек скончался.

Эстония: подтверждено 1018 случаев, проведено 19091 тестов, скончались 13 человек.

Информация ЛК по сообщению BNS