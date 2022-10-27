Билотайте: от плана Vėtra планируется отказаться как от советского перижитка

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

В будущем планируется отказаться от плана Vėtra в подавлении массовых беспорядков как от советского пережитка, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В четверг на встрече с оппозиционными фракциями в Сейме она повторила, что решения о тактике подавления беспорядков должны принимать не политики, а должностные лица.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

«Что касается плана Vetra, то мне кажется, что этот план — изжил себя и даже является советским реликтом. Нам, вероятно, следует перейти на более современный вариант — это то, что мы собираемся сделать, и, по-видимому, мы обязательно рассмотрим это. И этого плана в будущем уже не будет», — сказала министр.

Этот план подавления беспорядков вызвал дискуссию среди политиков после того, как глава Службы общественной безопасности (СОБ) Ричардас Поцюс покинул свой пост по соглашению сторон и публично заявил об ответственности Билотайте за неадекватное подавление прошлогодних беспорядков у Сейма.

Генерал обвинил министра в нерешительности и непринятии мер по активации плана Vetra.

В среду бывший начальник Вильнюсской полиции Саулюс Гагаc взял на себя ответственность за невведение это плана в действие.

Гагас сообщил телеканалу LNK, что решил не задействовать план после оценки предоставленной Службой общественной безопасности информации о том, что у этого ведомства нет сотрудников, которых они могут направить на подавление беспорядков.

Поцюс, а также Саулюс Сквернялис, лидер оппозиционного Демократического союза «Во имя Литвы», инициировавшего встречу с министром, заявили, что не активируя план и не привлекая СОБ для подавления беспорядков, Билотайте нарушила закон.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Министр утверждает, что план Vetra не обязателен для обращения за помощью СОБ, это можно сделать в устной форме.

На встрече Сквернялис интересовался у министра, почему она положительно оценивала генерала Поцюса до беспорядков, в 2020 и 2021 годах, и что изменилось за это время.

Билотайте заявила, что «оценка была такой, какая была», и «когда ситуация изменилась, изменилась и оценка».

Она напомнила о служебном расследовании, проведенном в 2018 году в Министерстве внутренних дел «в отношении служебного нарушения генерала Поцюса с использованием служебного транспорта для его свадьбы». Сам Сквернялис был тогда премьер-министром.

По словам Билотайте, эта оценка была известна и правительству.

Социал-демократ Юлюс Сабатаускас и представитель фракции «трудовиков» Андрюс Мазуронис спросили, не оформила ли министр, отдавшая сначала устный приказ об использовании сил СОБ, его письменно позднее.

Билотайте отметила, что письменное распоряжение должно быть оформлено не министерством, а «Департаментом полиции совместно со Службой общественной безопасности».

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Министр сожалеет о решении Поцюса публично обсуждать внутренние дела, поскольку, по ее словам, это наносит ущерб как репутации учреждений, так и самой общественной безопасности.

На прошлой неделе правительство уволило Поцюса по соглашению сторон.

На этой неделе Поцюс заявил в интервью новостному порталу Delfi, что с ним свели счеты, и обвинил министра Билотайте в некомпетентности.

После интервью в МВД заявили, что своими заявлениями бывший командир СОБ пытается прикрыть дачу им ложных сведений, отсутствие на рабочем месте, неявку на штатные служебные совещания с министерством. Заявления генерала Билотайте назвала «больным бредом».

Представители нескольких оппозиционных партий предложили провести парламентское расследование для выяснения ситуации после того, как обе стороны обменялись обвинениями. Депутаты также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой оценить, надлежащим ли образом Билотайте и другие должностные лица выполняли свои обязанности.

Билотайте, со своей стороны, заявила, что ожидает от правоохранительных органов «четкого, объективного расследования», а оценивая предложение сформировать комиссию, заявила, что парламентская проверка подавления беспорядков уже проведена.

«Вопрос в том, почему поднимается этот вопрос спустя более года, когда дело о массовых беспорядках доходит до суда? У меня это вызывает вопросы, что, может быть, у некоторых политиков есть какие-то пожелания», — сказала глава МВД.

Она подчеркнула, что ошибки в урегулировании беспорядков уже оценивались ранее, после чего «были сделаны выводы и извлечены уроки». Министр добавила, что до прошлогоднего митинга она не получала предупреждений от Департамента госбезопасности и других служб о возможных угрозах, поэтому письменного приказа о применении сил СОБ заблаговременно не давала.

В августе прошлого года около 5 тыс. человек митинговали у здания Сейма в Вильнюсе, чтобы выразить свое неодобрение запланированным правительством ограничениям для людей, у которых нет иммунитета против коронавируса и которые не проходят тестирование.

После заседания Сейма часть протестующих заблокировала выходы из здания парламента и выход из внутреннего двора Сейма. Когда силовики попытались оттащить их от здания, вспыхнули беспорядки — в должностных лиц полетели бутылками, стреляли сигнальными ракетами, против протестующих применяли слезоточивый газ.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

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