Парламент Канады отклонил предложение свергнуть монархию

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Парламент Канады подавляющим большинством голосов отверг инициативу оппозиционной партии Bloc Quebecois объявить о провозглашении республики и отказе признавать короля Великобритании Карла Третьего главой канадского государства.

В поддержку предложения высказались 44 депутата, против – 266 парламентариев. Отметим, что инициатива практически не имеет шансов на реализацию, поскольку ее должны поддержать депутаты обеих палат парламента, а также все провинции Канады.

Председатель Bloc Quebecois Ив-Франсуа Бланше сравнил монархию с выцветшим пятном на стене, отметив, что смерть королевы Елизаветы Второй является шансом для пересмотра отношений и «освобождения канадцев от бремени короны».