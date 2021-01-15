TOP,Здравоохранение,Новости

BioNTech и Pfizer наполовину сократили количество доз вакцин на 4 недели

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

Производители вакцины от COVID-19 –компании BioNTech и Pfizer наполовину сократили количество доз вакцин, которые планировалось поставить в ближайшие четыре недели. 

Как сообщило в пятницу Министерство здравоохранения, поздним вечером четверга компании информировали, что в ближайшие четыре недели будут доставлены не 108 810 доз вакцины, а  54 405. 

Как сообщили BNS в министерстве, в данный момент специалисты подсчитывают требующиеся количества вакцины для второй дозы вакцины для тех лиц, которые уже получили первую.  

реклама

«Позаботимся о том, чтобы прививок хватило бы привить граждан второй дозой вакцины», – сообщили в министерстве. 

Приоритеты в очереди на прививку меняться на будут, а вакцинация и  далее будет идти, как планировалось, просто дольше, чем ожидалось.

По данным министерства, планирующиеся к поставке количество, сокращается для всех стран Евросоюза. 

Как утверждает производитель вакцины, производственные линии перепрограммируются, авторизуются новые производственные мощности. 

Министерство отмечает, что представитель вакцины BioNTech и Pfizer заверяет, что позднее количество поставляемых доз будет расти. Информацию о точном количестве поставляемых вакцин  производитель представит в ближайшее время. 

Общее количество вакцин BioNTech и Pfizer, заказанных Литвой, составляет  3,1 млнn. и по причине этой временной задержки в поставках меняться не будет.  

 По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины привиты 38 тыс. человек. Вакцинация второй дозой пока не началась. 

BNS

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.