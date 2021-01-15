BioNTech и Pfizer наполовину сократили количество доз вакцин на 4 недели

«Позаботимся о том, чтобы прививок хватило бы привить граждан второй дозой вакцины», – сообщили в министерстве.

Приоритеты в очереди на прививку меняться на будут, а вакцинация и далее будет идти, как планировалось, просто дольше, чем ожидалось.

По данным министерства, планирующиеся к поставке количество, сокращается для всех стран Евросоюза.

Как утверждает производитель вакцины, производственные линии перепрограммируются, авторизуются новые производственные мощности.

Министерство отмечает, что представитель вакцины BioNTech и Pfizer заверяет, что позднее количество поставляемых доз будет расти. Информацию о точном количестве поставляемых вакцин производитель представит в ближайшее время.

Общее количество вакцин BioNTech и Pfizer, заказанных Литвой, составляет 3,1 млнn. и по причине этой временной задержки в поставках меняться не будет.

По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины привиты 38 тыс. человек. Вакцинация второй дозой пока не началась.



BNS