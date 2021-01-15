Уход компаний ИТ оказывает давление на белорусский режим – С. Тихановская

«Эти компании ИТ бегут из-за режима. Они вернутся с удовольствием, когда все в Беларуси изменится. Они не хотят работать за рубежом, они хотят приносить пользу Беларуси», — добавила она.

Чтобы упросить перевод белорусских компаний в Литву, Министерство экономики Литвы вносит в парламент соответствующие изменения к законам.

Представители кабмина надеются, что поправки к законам Об инвестициях и О занятости будут рассмотрена на весенней сессии сейма.

Как сказала А. Армонайте, в случае принятия этих изменений получить временный вид на жительство в Литве белорусам, которые приезжают работать, будет намного легче.

«Получить временный вид на жительство в Литве можно будет намного проще, практически автоматически — после того, как инвестор зарегистрируется и подпишет соглашение в Литве», — сказала в четверг министр.

Во вносимых министерством предложениях предусмотрено, что упрощенным переводом работников смогут воспользоваться те белорусские предприятия, которые подпишут договоры инвестиций с правительством Литвы и обяжутся инвестировать как минимум 1,5 млн евро.

Они также должны будут создать не менее 20 рабочих мест и платить зарплату в размере как минимум 1,5 средней зарплаты конкретного самоуправления.

С августа прошлого года, когда в Беларуси начались массовые протесты против Александра Лукашенко, в Литву перебралось не одно белорусское предприятие.

Среди них — созданный белорусами в США гигант ИТ Epam Systems, создатель популярной игры World of Tanks — компания Wargaming, предприятие, разрабатывающее мобильное приложение для женского здоровья Flo Health, компании по созданию программного обеспечения Coherent Solutions и Godel Technologies.

По данным агентства по развитию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, сейчас более белорусских 60 предприятий переводит или думают о переводе своей деятельности в Литву.