Уход компаний ИТ оказывает давление на белорусский режим – С. Тихановская

Уход белорусских компаний информационных технологий (ИТ) в Литву и другие соседние страны оказывает давление на режим Александра Лукашенко, говорит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
Однако она уверяет, что предприятия, которые сейчас уходят из Беларуси, вернутся домой, как только «все изменится».
«Это большое давление на режим, он понимает, что так налоги уходят в другие страны», — сказала С. Тихановская журналистам после встречи с министром экономики Литвы Аушрине Армонайте.
«Эти компании ИТ бегут из-за режима. Они вернутся с удовольствием, когда все в Беларуси изменится. Они не хотят работать за рубежом, они хотят приносить пользу Беларуси», — добавила она.
Чтобы упросить перевод белорусских компаний в Литву, Министерство экономики Литвы вносит в парламент соответствующие изменения к законам.
Представители кабмина надеются, что поправки к законам Об инвестициях и О занятости будут рассмотрена на весенней сессии сейма.
Как сказала А. Армонайте, в случае принятия этих изменений получить временный вид на жительство в Литве белорусам, которые приезжают работать, будет намного легче.
«Получить временный вид на жительство в Литве можно будет намного проще, практически автоматически — после того, как инвестор зарегистрируется и подпишет соглашение в Литве», — сказала в четверг министр.
Во вносимых министерством предложениях предусмотрено, что упрощенным переводом работников смогут воспользоваться те белорусские предприятия, которые подпишут договоры инвестиций с правительством Литвы и обяжутся инвестировать как минимум 1,5 млн евро.
Они также должны будут создать не менее 20 рабочих мест и платить зарплату в размере как минимум 1,5 средней зарплаты конкретного самоуправления.
С августа прошлого года, когда в Беларуси начались массовые протесты против Александра Лукашенко, в Литву перебралось не одно белорусское предприятие.
Среди них — созданный белорусами в США гигант ИТ Epam Systems, создатель популярной игры World of Tanks — компания Wargaming, предприятие, разрабатывающее мобильное приложение для женского здоровья Flo Health, компании по созданию программного обеспечения Coherent Solutions и Godel Technologies.
По данным агентства по развитию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, сейчас более белорусских 60 предприятий переводит или думают о переводе своей деятельности в Литву.