Меркель рассматривает полный локдаун с остановкой транспорта

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Канцлер Германии Ангела Меркель рассматривает распространение существующих карантинных мер на всю территорию страны, а также усиление локдауна. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bild.

Решение может быть принято на конференции премьер-министров федеральных земель на следующей неделе — страну почти полностью «закроют» в связи с распространением британского штамма коронавируса и рекордной смертности от COVID-19.

В частности, канцелярия рассматривает возможность прекращения работы местного и междугородного общественного транспорта — автобусов, поездов, региональных поездов. Также по всей стране хотят ввести фактический комендантский час и обязательную удаленную работу.