Bite будет развивать сеть 5G в Литве со шведской Ericsson

Bite отмечает, что оборудование Ericsson должно поступить в Литву в этом году. Здесь оно заменит старое оборудование этой компании, а в Латвии и сети Mezon в Литве — оборудование китайской компании Huawei.

«5G — технология всего нынешнего десятилетия. 5G получит больше всего инвестиций по сравнению со всеми представленными на сегодняшний день поколениями связи. Она станет полноценной альтернативой стационарному телевидению и домашнему, а также офисному интернету», — сказал для пресс-релиза генеральный директор Bite Lietuvos Пранас Куйсис.

Глава подразделения Ericsson по Северной и Центральной Европе Дженни Линдквист говорит, что жителям и предприятиям Литвы и Латвии будет предложено высокоскоростное подключение 5G с малой задержкой.

«Вполне вероятно, что связь 5G будет внедряться здесь, как и в других странах, быстрее, чем любое прежнее поколение технологий мобильной связи», — сказала она для пресс-релиза.

«За пять лет Bite уплотнит существующую сеть базовых станций связи еще на 35%. По всей Литве будут построены сотни новых базовых станций и вышек», — сказал главный директор Bite по технологиям Гинтас Бутенас.

По словам главы отдела по связям с общественностью Bite Lietuvos Яунюса Шпакаускаса, по этому договору будет заменено все оборудование предприятия, но назвать его стоимость он не согласился.

«Компании договорились не разглашать сумму сделки, но изменения будут огромными — будет не только оборудована ​​новая сеть 5G, но и модернизированы существующие сети в Литве и Латвии: новое оборудование Ericsson заменит прежнюю продукцию этой фирмы в Литве, в то время как в Латвии и сети Mezon в Литве — прежнее оборудование Huawei», — сказал BNS Шпакаускас.

Телекоммуникационная компания Telia Lietuva еще в прошлом году приняла решение отказаться от оборудования Huawei и заменит его на Ericssson в течение двух лет.

Литовская военная разведка определила участие Huawei в сети 5G как фактор риска из-за законов коммунистического Китая, требующих от компаний делиться информацией с правительством.

Telia Lietuva, Bite Lietuva и Tele2 подали заявки на участие в первом аукционе по продаже блоков радиочастот 3 700 мегагерц для связи 5G в Литве в конце марта.

Служба регулирования связи сообщает, что первый аукцион связи 5G должен завершиться в конце мая.

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