Бизнес надеется на помощь государства, как и во время первого карантина

Р. Вайнене просит такой же помощи, как и во время первого карантина

Глава Литовской ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене говорит, что торговые предприятия рассчитывают на такую же помощь, какая предоставлялась во время первого карантина и потом — на компенсации за аренду помещений и простои, а также на отсрочку уплаты налогов.

Она предлагает властям не тратить время и не планировать другие меры помощи.

«Члены ассоциации были вполне удовлетворены компенсацией за аренду помещений во время первого карантина. Это заметные затраты у торговцев. Это была точная и эффективная помощь», — сказала BNS Р. Вайнене.

По ее словам, средства на эти меры еще есть, так как было использовано 40 млн евро из намеченных 90 млн евро.

«Другие меры помощи — компенсация за простои и отсрочка уплаты налогов, так как ограничения для торговли равноценны весенним», — добавила она.

В. Янулявичюс: вместе с ограничениями необходимо предусмотреть и помощь бизнесу

Президент Литовской конфедерации промышленников (ЛКП) Видмантас Янулявичюс говорит, что эти новые меры пропорциональны нынешней ситуации, но одновременно важна и помощь предпринимательству.

По его словам, для малого и среднего бизнеса необходимо обеспечить срочные меры помощи, например, отсрочку упланы налогов, а для крупного — доступ к капиталу.

«Потому что все другие меры, мы видели, что они тоже действенны и хороши, но они занимают временя и окончательного получателя достигают теоретически два — пять месяцес спустя», — сказал BNS в понедельник В. Янулявичюс.

По его словам, крупный бизнес не рассчитывает на дотации, но хотел бы льготных кредитов, доступа к финансированию.

«Должны быть кредиты не под зверские проценты, а на условиях, похожих на условия, на которых получает займы государство (…). Никто не говорит, что нужно дотировать, хотя бы предоставить доступ к капиталу», — сказал он.

С введением более строгих карантинных условий в Литве со среды будет закрыто большинство магазинов, за исключением тех, что продают продукты питания, запрещено предоставление контактных услуг. Также продолжат работу аптеки, ветеринарные магазины, магазины оптики и ортопедических товаров. В них на одного человека должна обеспечиваться площадь в 10 кв. метров. Также будут работать места выдачи товаров интернет-торговли.