Бизнес надеется на помощь государства, как и во время первого карантина

После введения правительством в воскресенье новых карантинных ограничений президент Литовской конфедерации бизнеса (ЛКБ) Андрюс Романовскис говорит, что бизнес надеется на помощь государства.
«Это, по всей видимости, ощутимо для нас всех, и не только потому, что это какие-то ограничения для предпринимательства, но это ограничения для каждого из нас как гражданина. Однако, очевидно, что это необходимо и неизбежно. Наша единственная надежда, уже как предпринимательского сообщества — что государство в то же время позаботится и об определенной помощи бизнесу», — сказал А. Романовскис в воскресенье вечером BNS.
Президент ЛКБ также отмечает, что долг государства — не только устанавливать правила, но и обеспечивать, чтобы их все одинаково соблюдали. А. Романовскис сказал, что ответственность общества тоже очень важна.
Р. Вайнене просит такой же помощи, как и во время первого карантина
Глава Литовской ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене говорит, что торговые предприятия рассчитывают на такую же помощь, какая предоставлялась во время первого карантина и потом — на компенсации за аренду помещений и простои, а также на отсрочку уплаты налогов.
Она предлагает властям не тратить время и не планировать другие меры помощи.
«Члены ассоциации были вполне удовлетворены компенсацией за аренду помещений во время первого карантина. Это заметные затраты у торговцев. Это была точная и эффективная помощь», — сказала BNS Р. Вайнене.
По ее словам, средства на эти меры еще есть, так как было использовано 40 млн евро из намеченных 90 млн евро.
«Другие меры помощи — компенсация за простои и отсрочка уплаты налогов, так как ограничения для торговли равноценны весенним», — добавила она.
В. Янулявичюс: вместе с ограничениями необходимо предусмотреть и помощь бизнесу
Президент Литовской конфедерации промышленников (ЛКП) Видмантас Янулявичюс говорит, что эти новые меры пропорциональны нынешней ситуации, но одновременно важна и помощь предпринимательству.
По его словам, для малого и среднего бизнеса необходимо обеспечить срочные меры помощи, например, отсрочку упланы налогов, а для крупного — доступ к капиталу.
«Потому что все другие меры, мы видели, что они тоже действенны и хороши, но они занимают временя и окончательного получателя достигают теоретически два — пять месяцес спустя», — сказал BNS в понедельник В. Янулявичюс.
По его словам, крупный бизнес не рассчитывает на дотации, но хотел бы льготных кредитов, доступа к финансированию.
«Должны быть кредиты не под зверские проценты, а на условиях, похожих на условия, на которых получает займы государство (…). Никто не говорит, что нужно дотировать, хотя бы предоставить доступ к капиталу», — сказал он.
С введением более строгих карантинных условий в Литве со среды будет закрыто большинство магазинов, за исключением тех, что продают продукты питания, запрещено предоставление контактных услуг. Также продолжат работу аптеки, ветеринарные магазины, магазины оптики и ортопедических товаров. В них на одного человека должна обеспечиваться площадь в 10 кв. метров. Также будут работать места выдачи товаров интернет-торговли.