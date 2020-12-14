Сегодня в США стартует массовая вакцинация против COVID-19

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В Соединенных Штатах первые партии вакцины против коронавируса компаний BioNTech и Pfizer будут поставлены 145 центрам вакцинации в этот понедельник, после чего специалисты начнут делать прививки. Об этом заявил один из руководителей программы вакцинации Белого дома, генерал Гас Перна в эфире телеканала FoxNews.

При этом во вторник и среду препарат получат еще 425 и 66 центров, имеющих оборудование для его хранения при очень низких температурах, соответственно. Представитель администрации президента Дональда Трампа сообщил, что транспортировка трех миллионов доз вакцины уже началась. Первый этап поставок препарата завершится 16 декабря.

По словам Перны, COVID-вакцину получат все штаты. Также генерал выразил убеждение, что распространение препарата по стране будет безопасным на 100%.