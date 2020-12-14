М. Маяускас: в бюджете на следующий год заложен 1 млрд евро на обуздание кризиса

Еще 200 млн евро предназначается для здравоохранения.

«Это на вакцину, надбавки работающим с ковидными пациентами медикам, а также на тестирование, лаборатории, и, правительство решит, если останутся ресурсы — то и на повышение зарплат», — сказал М. Маяускас.

«Дефицит государственных финансов больше, чем планировалось, но меньше, чем сейчас, то есть в 2020 году, каким он запланирован. Я не удивлюсь, если дефицит достигнет 7% и более. Тут мы ничего не сделаем, весной придется брать займы дополнительно, однако это не составит для нас труда», — сказал М. Маяускас.

Ингрида Шимоните обсудит с министрами и главой Фонда соцстраха бюджеты на следующий год

Литовский премьер Ингрида Шимоните в понедельник встречается с министрами социальной защиты и труда, финансов, а также с главой Фонда социального страхования Sodra, чтобы обсудить бюджеты следующего года.

Проекты государственного бюджета, бюджета Фонда обязательного страхования здоровья и Sodra, подготовленные прежним правительством премьера Саулюса Сквярнялиса, после первого слушания в сейме были возвращены правительству на доработку.

Бюджет Sodra на 2021 год И. Шимоните обсудит с министром соцзащиты и труда Моникой Навицкене, а также с директором правления Фонда соцстраха Юлитой Варанаускене, бюджет Фонда обязательного страхования здоровья — с министром здравоохранения Арунасом Дулькисом, проект госбюджета и муниципальных бюджетов — с министром финансов Гинтаре Скайсте.

Второе слушание бюджета в сейме намечено на 17 декабря, а еще через несколько дней должно состояться принятие проектов.