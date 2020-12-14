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TOP,Новости,Экономика

М. Маяускас: в бюджете на следующий год заложен 1 млрд евро на обуздание кризиса

Фото BFL/ Каролиса Каволелиса

В проекте государственного бюджета Литвы, который дорабатывает новое правительство, будет дополнительно заложен 1 млрд евро на обуздание пандемического кризиса — сохранение рабочих мест, помощь бизнесу и населению, говорит председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас. 

По его словам, в этой связи дефицит бюджета следующего года может составить 7% валового внутреннего продукта (ВВП) или больше, весной государству снова придется брать займы. 

«Дополнительно наряду с тем, что было запланировало в бюджете на следующий год, примерно 1 млрд евро предназначается для сохранения рабочих мест. На администрируемые Министерством социальной защиты и труда инструменты будет предусмотрено еще около 600 млн евро. На инструменты Министерства экономики и инноваций — около 200 млн евро и на инструменты Министерства финансов, связанные с отсрочкой уплаты налогов — еще около 200 млн евро», — сказал М. Маяускас радио LRT в понедельник. 

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Еще 200 млн евро предназначается для здравоохранения. 

«Это на вакцину, надбавки работающим с ковидными пациентами медикам, а также на тестирование, лаборатории, и, правительство решит, если останутся ресурсы — то и на повышение зарплат», — сказал М. Маяускас.

«Дефицит государственных финансов больше, чем планировалось, но меньше, чем сейчас, то есть в 2020 году, каким он запланирован. Я не удивлюсь, если дефицит достигнет 7% и более. Тут мы ничего не сделаем, весной придется брать займы дополнительно, однако это не составит для нас труда», — сказал М. Маяускас. 

Ингрида Шимоните обсудит с министрами и главой Фонда соцстраха бюджеты на следующий год

Литовский премьер Ингрида Шимоните в понедельник встречается с министрами социальной защиты и труда, финансов, а также с главой Фонда социального страхования Sodra, чтобы обсудить бюджеты следующего года. 

Проекты государственного бюджета, бюджета Фонда обязательного страхования здоровья и Sodra, подготовленные прежним правительством премьера Саулюса Сквярнялиса, после первого слушания в сейме были возвращены правительству на доработку. 

Бюджет Sodra на 2021 год И. Шимоните обсудит с министром соцзащиты и труда Моникой Навицкене, а также с директором правления Фонда соцстраха Юлитой Варанаускене, бюджет Фонда обязательного страхования здоровья — с министром здравоохранения Арунасом Дулькисом, проект госбюджета и муниципальных бюджетов — с министром финансов Гинтаре Скайсте. 

Второе слушание бюджета в сейме намечено на 17 декабря, а еще через несколько дней должно состояться принятие проектов. 

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