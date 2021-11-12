Бизнес преодолел шок от ковида

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По данным опроса предпринимателей, проведенного Luminor Bank, некоторые балтийские малые и средние предприятия (МСП) видят новые возможности роста в 2022 году, а более трети (35%) малых и средних предприятий Латвии, Литвы и Эстонии планируют расширение в следующем году.

Эстонские предприниматели наиболее позитивно оценивают рост бизнеса в следующем году, поскольку более половины респондентов ожидают увеличения продаж. Положительные перспективы видны и в финансовых результатах компаний — в 2021 году более 50% МСП сумели сохранить или увеличить оборот.

Латвийские предприниматели планируют разработать новые услуги или продукты в следующем году, а представители малого и среднего бизнеса Литвы и Эстонии — расширить свою деятельность, в основном за счет увеличения продаж компании. В свою очередь, 29% латвийских, 22% эстонских и 18% литовских МСП планируют увеличить экспорт в 2022 году.

Треть литовских и эстонских компаний, а также половина латвийских компаний признают непредсказуемость, вызванную пандемией и другими мировыми событиями, как главную причину отказа от расширения деятельности в 2022 году. Литовские компании также отмечают отсутствие дополнительных инвестиций в развитие своей деятельности.

По данным проведенных опросов, 2020 год был более трудным для малых и средних предприятий, поскольку карантинные ограничения изменили привычки потребителей, поэтому компаниям пришлось действовать и быстро адаптироваться. Опрос, проведенный Luminor в 2020 году, показал, что оборот более половины компаний в странах Балтии снизился по сравнению с 2019 годом. Обзор этого года показывает обратную тенденцию — большее количество компаний сохранили тот же уровень оборота или увеличили его. Это показывает, что малые и средние предприятия уже адаптировались к условиям пандемии и шоковое состояние, которое царило в начале пандемии, закончилось, считают эксперты.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ