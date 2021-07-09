Бизнес жалуется на нехватку работников

«Если есть 40 тыс. свободных мест и никто не приходит, то бизнесу очень сложно работать, он был закрыт так долго, сейчас появляются возможности работать, но некому, поскольку все сидят в Службе занятости и получают государственные деньги», – сказала BNS Д. Микукене.

По ее словам, такая ситуация могла сложиться и по причине карантина – некоторые еще остаются в простоях, получают помощь и не хотят работать, другие выбирают выплату по поиску работы.

«Помощь должна выделяться тем, кому она более всего требуется, а не тем, кто паразитирует на этом», – сказала она.

Между тем председатель литовского профсоюза «Солидарность» Кристина Крупавичене заверяет, что государственная помощь крайне ограничена, поэтому лишь небольшая часть ею пользуется, однако работники неохотно возвращаются на работу, поскольку на них оказывают давление, с тем чтобы они работали за ту же зарплату.

«Основной причиной являются разногласия с бизнесом. Очень выросла нагрузка, а зарплаты не растут», – сказала BNS К. Крупавичене.

Представитель профсоюзов отмечает, что некоторые работавшие в карантин люди надеялись получить отпуска летом, а когда бизнес их не предоставил, они ушли с работы.

По данным службы занятости на 1 июня, в стране было зарегистрировано 239,5 тыс. безработных – на 6,8 тыс. меньше, чем месяц назад, но на 35,8 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года.

Информация «ЛК», BNS