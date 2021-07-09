Инвестиционный климат улучшается

Доверие глав действующих в Литве предприятий зарубежного капитала к литовской экономике растет — во втором квартале этого года оно было самым высоким за последние четыре года, утверждает ассоциация инвесторов Investors‘ Forum.
По данным ее исследования, общая стоимость индекса доверия во втором квартале достигала 1,237 балла из двух возможных, сообщает BNS.
«Стоимость индекса продолжает расти — она не только вернулась и превысила прежнюю стоимость, но доверие инвесторов самое высокое за четыре последних года. Наиболее заметное снижение стоимости мы видели ровно год назад — во втором квартале прошлого года, когда опрос проводился весной и пандемия уже набрала силу», — сказала на презентации исследования аналитик Investors‘ Forum Моника Габалите.
По ее словам, в этом году инвесторы лучше всего оценили три сферы: телекоммуникации, транспортную и логистическую инфраструктуру, а также знание работниками иностранных языков.
Кроме того, улучшилось отношение инвесторов к возможности получения кредитов — оно вернулось на докарантинный уровень.
«После начала пандемии инвесторы с особенной осторожностью оценивали возможности получить кредиты: год назад всего 18% говорили, что возможности получить кредиты в стране высокие, а в этом квартале 45% опрошенных представителей бизнеса позитивно оценивали эту сферу», — сказала М. Габалите.
По ее словам, до весны самые плохие оценки давались политической стабильности, однако сейчас политические условия позитивно оценивают 44% опрошенных руководителей предприятий. Осенью прошлого года положительные оценки дали всего 26% опрошенных глав предприятий.
Отрицательных оценок тоже стало меньше — 13% опрошенных считают, что ситуация с политической стабильностью плохая. Обычно негативные ожидания были примерно у трети инвесторов.
Информация «ЛК», BNS