Структурная реорганизация Содры

С 1 июля изменилась структура Содры — вместо 10 территориальных подразделений будет 4. Как сообщает пресс-служба Содры, жители не почувствуют изменений — они и впредь смогут обращаться в те же отделы обслуживания клиентов, что и обычно.
После реорганизации Алитусское и Мариямпольское территориальные подразделения Содры будут присоединены к Каунасскому территориальному, Шяуляйское и Утянское территориальные подразделения объединятся в Панявежское, а Клайпедское территориальное примет Шилальское и Мажейкское подразделения.
В ходе реорганизации всем специалистам Содры были предложены те же обязанности и условия работы, что и до сих пор. С июля не изменятся ни их функции и обязанности, ни место работы, ни вознаграждение — изменится только название учреждения или название отдела деятельности.
Некоторым руководителям, которые не смогли занять ту же должность в реорганизованной структуре, были предложены другие должности. Небольшая часть сотрудников выбрала выходное пособие, некоторые вышли на пенсию или воспользовались возможностью сменить карьеру.
Информация «ЛК», BNS