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Структурная реорганизация Содры

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

С 1 июля изменилась структура Содры — вместо 10 территориальных подразделений будет 4. Как сообщает пресс-служба Содры, жители не почувствуют изменений — они и впредь смогут обращаться в те же отделы обслуживания клиентов, что и обычно.

После реорганизации Алитусское и Мариямпольское территориальные подразделения Содры будут присоединены к Каунасскому территориальному, Шяуляйское и Утянское территориальные подразделения объединятся в Панявежское, а Клайпедское территориальное примет Шилальское и Мажейкское подразделения.

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В ходе реорганизации всем специалистам Содры были предложены те же обязанности и условия работы, что и до сих пор. С июля не изменятся ни их функции и обязанности, ни место работы, ни вознаграждение — изменится только название учреждения или название отдела деятельности.

Некоторым руководителям, которые не смогли занять ту же должность в реорганизованной структуре, были предложены другие должности. Небольшая часть сотрудников выбрала выходное пособие, некоторые вышли на пенсию или воспользовались возможностью сменить карьеру.

Информация «ЛК», BNS 

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