Структурная реорганизация Содры

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

С 1 июля изменилась структура Содры — вместо 10 территориальных подразделений будет 4. Как сообщает пресс-служба Содры, жители не почувствуют изменений — они и впредь смогут обращаться в те же отделы обслуживания клиентов, что и обычно.

После реорганизации Алитусское и Мариямпольское территориальные подразделения Содры будут присоединены к Каунасскому территориальному, Шяуляйское и Утянское территориальные подразделения объединятся в Панявежское, а Клайпедское территориальное примет Шилальское и Мажейкское подразделения.