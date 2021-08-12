Бизнесмен из Каунаса предлагает мигрантам добраться до Германии за 3 тыс. евро

В распоряжении информационного портала LRT есть переписка мигрантов с телефонным абонентом, которым пользуется сам А. Величка.

«Пришлите мне, покажите эту запись, я тогда обращусь в полицию, если кто-то пользуется моим номером», — сказал бизнесмен.

Собранные данные показывают, что путь из Литвы до Германии стоит от 3 тыс. до 8,5 тыс. евро. За дополнительную плату предлагаются и фальшивые личные документы.

За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь 11 мигрантов, которые пытались нелегально пересечь границу, сообщила в четверг Служба охраны госграницы (СОГГ).

Они были возвращены в Швенчёнском и Шальчининкском районах. На территории Литвы никто не был задержан.

Патрули слышали в Варенском и Шальчининкском районах несколько выстрелов автоматов в глубине территории соседней страны. Также отмечено усиление пограничных сил Беларуси.

Инцидентов в приграничном районе не зафиксировано, патрулирование проходит в усиленном режиме с привлечением военных. Для наблюдения за приграничными территориями СОГГ в среду использовала служебный вертолет и самолеты зарубежных партнеров, Польши и Латвии.

bNS