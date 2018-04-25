Блестящее выступление пятиборцев

Фото www.pentathlon.lt

В Польше завершился чемпионат Европы (U-24) по современному пятиборью, на котором наши спортсмены выступили просто блестяще.

В первый финальный день соревнований среди женщин победу одержала представительница Литвы Аурелия Тамашаускайте. В соревнованиях среди мужчин отличился литовец Довидас Вайвада. Довидас после первого вида программы (фехтования) оказался на третьем месте, такой же результат показал в плавании, а в конкуре набрал максимальное количество баллов и упрочил свое лидирующее положение. На протяжении большей части «комбайна» (бег + стрельба) литовский пятиборец шел впереди, но буквально на финише уступил совершившему впечатляющий рывок чеху Мареку Гричу, который и выиграл «золото». Вайвада в итоге стал вице-чемпионом Европы. Еще два участника сборной Литвы в этих соревнованиях, Томашас Максимовичюс (1350) и Титас Пуронас (1303), заняли 25-е и 30-е итоговые места соответственно. Чемпионат завершался смешанной эстафетой. Цвета сборной Литвы здесь защищали Вайвада и Тамашаускайте. После фехтования литовский дуэт занимал девятую позицию, а в плавании несколько улучшил результат, показав шестое время. В конкуре Аурелия и Довидас остались восьмыми, но отставание от лидеров ребята сумели компенсировать великолепным выступлением в «комбайне», где показали лучшее время и финишировали третьими, завоевав «бронзу». Тамашаускайте и Вайвада набрали в сумме 1414 очков, уступив только немцам и полякам. Всего за медали в командной эстафете боролись 15 сборных. Таким образом, представители литовского пятиборья завоевали на ЧЕ-2019 (U-24) в польском Дрзонкуве полный комплект наград.

Подготовлено по сообщениям СМИ