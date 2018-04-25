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Спорт

Спорт: только факты

Фото pixabay.com

В Женеве  состоялась жеребьевка квалификационного турнира, по итогам которого определятся четыре последних обладателя путевок в мужской баскетбольный турнир ОИ-2020 в Токио.  Литва стала  хозяйкой одного олимпийского отборочного турнира, а национальной сборной в соперники достались команды Южной Кореи и Венесуэлы. Во второй каунасской подгруппе сыграют Словения, Польша и Ангола. После однокругового турнира обладатели первых и вторых мест сыграют в полуфиналах с двумя первыми командами другой подгруппы, а затем в финале определится обладатель единственной олимпийской путевки. Отборочный турнир пройдет в Каунасе с 23 по 28 июня 2020 года, за месяц до начала Игр в Токио. Три других обладателя олимпийских путевок определятся в отборочных турнирах, которые примут хорватский Сплит, сербский Белград и канадская Виктория. Четыре победителя каждой квалификации присоединятся к уже известным восьми командам олимпийского турнира – Японии, Испании, Франции, США, Аргентины, Австралии, Ирана и Нигерии.

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Фото BFL/Греты Скарайтене

В Париже представлен новый маршрут 42-го по счету ралли-марафона «Дакар». Грядущий «Дакар-2020» перебирается из Южной Америки на Аравийский полуостров и будет проводиться в пустынях Саудовской Аравии. Стартует ралли-рейд 5 января в Джидде. Всего пройдет 12 этапов, и финиш запланирован на 17 января в Киддии, неподалеку от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Количество заявленных гонщиков во всех классах «Дакара-2020» уже достигло 351. Из них 170 индивидуальных участников в классах мотоциклов и квадрациклов, 134 джипа и багги, 47 грузовиков. География тоже разнообразна – на старт собираются выйти представители 53 стран, в том числе и Литвы, включая самого успешного литовского пилота Бенедиктаса Ванагаса.В Саудовской Аравии Ванагас вновь собирается стартовать на Toyota вместе с польским штурманом Себастьяном Розвадовски. В строю и два других литовских экипажа в классе легковых автомобилей – Антанас Юкнявичюс/Дарюс Вайчюлис и Вайдотас Жала/Саулюс Юргеленас, которым принадлежал предыдущий рекорд литовских гонщиков в «Дакаре» (12-е место в 2018 году). К ним присоединится четвертый литовский экипаж в лице пилота Гинтаса Петруса и штурмана Эдвинаса Юшкаускаса. Для последнего «Дакар-2020» станет дебютным.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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