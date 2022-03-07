Блинкен говорит, что воздействие санкций для РФ драматическое, но Литва хочет большего

Gabrielius Landsbergis susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu/ Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Государственный секретарь США Энтони Блинкен говорит, что санкции Запада для России из-за вторжения в Украину носят беспрецедентный характер и уже оказывают драматическое воздействие.

И все же стоявший рядом с ним на пресс-конференции министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что ожидает усиления экономического давления на Кремль.

«Эти последствия, сила экономических санкций и другие меры, которые были приняты — куда больше, чем полагали многие. Они, вне всякого сомнения, беспрецедентны», — сказал в Вильнюсе в понедельник глава дипломатического ведомства США.