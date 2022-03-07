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Блинкен говорит, что воздействие санкций для РФ драматическое, но Литва хочет большего

Gabrielius Landsbergis susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu/ Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Государственный секретарь США Энтони Блинкен говорит, что санкции Запада для России из-за вторжения в Украину носят беспрецедентный характер и уже оказывают драматическое воздействие. 

И все же стоявший рядом с ним на пресс-конференции министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что ожидает усиления экономического давления на Кремль. 

«Эти последствия, сила экономических санкций и другие меры, которые были приняты — куда больше, чем полагали многие. Они, вне всякого сомнения, беспрецедентны», — сказал в Вильнюсе в понедельник глава дипломатического ведомства США. 

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«Они уже оказывают драматическое воздействие», — добавил он. 

По словам Блинкена, из-за санкций российский рубль опустился до невиданных значений, а кредитный рейтинг страны достиг уровня «хлама». 

В ответ на вторжение в Украину западные страны договорились отключить семь российских банков от системы SWIFT, запретили экспорт технологий в страну и предприняли другие экономические ограничения. 

Однако Ландсбергис говорит, что экономическая блокада России еще не достигла уровня «полной изоляции», а для обхода санкций пользуются банками, которые пока не столкнулись с преградами. 

Он еще раз призвал Запад отказаться от импорта энергоресурсов из России. 

«Мы должны закрыть все бреши, — сказал Ландсбергис. — Энергоресурсы, которые мы импортируем, позволяют России финансировать военную операцию». 

«Мы не можем платить кровью Украины за российские нефть и газ», — добавил он. 

Война России в Украине продолжается полторы недели. 

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