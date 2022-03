Kibernetinių incidentų per savaitę padaugėjo trečdaliu – R. Rainys

R. Rainys, be kita ko, pabrėžė, kad būtų gerai, kad „tas jautrumas ir padidintas stebėjimas išliktų ir nesumažėtų“.

Pasak NKSC vadovo, ypač 28 atvejais iki 63 padaugėjo kenkimo personalinei įrangai atvejų, per savaitę įvyko keturi įsilaužimai, be to, pranešta apie 11 (4 daugiau nei prieš savaitę) nepageidaujamų laiškų ir klaidinančios informacijos platinimo atvejų.

R. Rainio teigimu, ypač padaugėjo pranešimų apie dezinformacijos sklaidą.

„Daug mums praneša, nors tiesiogiai nėra tai kibernetinio saugumo klausimas, neradome dezinformacijos patalpinimo po įsilaužimo. Ta dezinformacija susijusi su Ukraina ir karo veiksmais ten“, – kalbėjo jis.

Pasak jo, žiniasklaidos priemonės šiuo metu yra didžiausi dezinformacijos taikiniai.

