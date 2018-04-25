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TOP,Новости,Политика

BNS спрашивает лидеров партий: как Литва должна реагировать на события в Беларуси?

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

После того, как власти Беларуси объявили, что президент Александр Лукашенко одержал сокрушительную победу на выборах, по стране прокатилась волна кровавых расправ с участниками акций протеста.

Во вторник агентство BNS опросило лидеров партий, как, на их взгляд, Литве следует реагировать на эти события.

Председатель Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис:

Мне кажется, что Литва правильно реагирует, заботится, чтобы те люди, которые сталкиваются с риском нарушений прав человека, были в безопасности, я имею в виду предоставление убежища лидеру оппозиции в Литве (…) Литва заявила о своей позиции в связи с нарушениями прав человека (…). Какая еще может быть реакция? Думаю, что мы ничего больше не можем сделать в этом случае, мы должны стоять на своей позиции и побуждать говорить об этом другие страны. 

Я не могу однозначно ответить на вопрос о санкциях. Не думаю, что ситуация ситуация сильно отличается от той, что была год или два назад — она такая же, возможно, активизировалась из-за выборов (…) Права человека нарушались, людей сажали в тюрьмы и год, и два года назад. 

Диалог (с Беларусью) полезен в плане изменений, которых мы хотим (…) Чтобы нарушения прав человека прекратились, нужно поддерживать диалог, а диалог на самом деле обусловлен натянутыми отношениями между Россией и Беларусью, и в этой ситуации я не знаю, (оправдано) ли в геополитическом смысле применение санкций. Мы просто оттолкнем, захлопнем дверь и оставим Беларусь наедине с Россией. На пользу ли это? 

Лидер Литовской социал-демократической трудовой партии, председатель Комитета сейма по европейским делам Гедиминас Киркилас

К сожалению, в Беларуси состоялись не те выборы, которые можно было признать, сама кампания выборов была совершенно непрозрачная, многие из выдвинутых (кандидатов — ред.) оказались за решеткой (…) Теперь мы призываем Беларусь хотя бы воздержаться от насилия, (…) провести открытые, демократические выборы. Если этого не будет, я не сомневаюсь, что Литва поддержит санкции Евросоюза (ЕС) для Беларуси. 

Санкции очень редко срабатывают непосредственно, они действуют долго (…) А. Лукашенко заинтересован реагировать, экономическая ситуация у них не очень легкая, поэтому я думаю, что позиция ЕС по Беларуси для них важна. Поэтому эти санкции (…) будут куда действеннее, чем раньше. 

Председатель Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Вальдемар Томашевский: 

Нам следует реагировать разумно и адекватно (…), потому что наша реакция на прошлых выборах или другие политические шаги не всегда были взвешенными. А А. Лукашенко — сильный лидер, конечно, поддержка у него меньше, чем сколько-то лет назад, но она есть (…) можно предположить, что его поддерживает большинство — в городах меньше, но в провинции поддержка велика. 

Беларусь — наш близкий сосед, так что нам следуем сдержанно относиться ко всем событиями, с одной стороны — осуждать гнет, применение силы, с другой стороны — искать выходы из ситуации. 

Наш министр иностранных дел, на мой взгляд, чересчур категорично говорит, пишет какие-то теории заговора. Является ли это его личным мнением — трудно сказать. Думаю, он живет еще в прошлом веке. Времена поменялись (…) Политика должна быть более гибкой, с нашей стороны не может быть политики, которая не ведет к улучшению отношений — если с соседями у нас не будет никаких отношений, будет плохо. Будет плохо и жителям этого государства, если будут введены санкции.  

Я думаю, что с Беларусью все будет хорошо (…) Не могу комментировать эти выборы, потому что я там не был. Но если поддержка такая, какая была объявлена, то она все равно довольно велика. 

Председатель Литовской социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас

Давайте вспомним, какие меры были эффективными после «выборов» А. Лукашенко в 2010 году, когда лидеры оппозиции (…) были просто посажены в тюрьму, соответственно ЕС и США применили политические санкции к главным лицам режима — и к политикам, и к должностным лицам, заморозив их счета, имущество. Это было действительно болезненно, так как именно тогда А. Лукашенко пошел на переговоры, удалось добиться освобождения политзаключенных в обмен на отмену санкций (…) Однако расширение таких санкций и превращение их в экономические, то есть в бойкот, запрет на ввоз продукции предприятий, что уже звучит, было бы огромной ошибкой, потому что такие санкции никакого воздействия не дают, а все бремя ложится на общество. Примеры — Иран, Куба. 

После отъезда лидера оппозиции (хотя многие говорят, технического) в Литву стало очевидно, что ее примеру последуют и другие люди, которые (…) пострадают от режима. Нужно протянуть им руку помощи, нужно понимать, что режим А. Лукашенко еще будет стоять, несмотря на протесты, и создать им возможности уехать в Литву. 

Третье — улугблять и активизировать культурные, научные и экономические связи с обществом, бизнесом, жителями Беларуси, чтобы они видели европейскую жизнь и политическую традицию и культуру, могли распространять эти знания и практику в Беларуси. 

Председатель Союза отечества — Литовских христианских демократов Габриэлюс Ландсбергис: 

Главное — стоять на правильной позиции — не признавать результаты выборов, стараться помогать оппозиции и протестующим на улицах людям, вводить санкции для режима и всех имеющих отношение, такие, как запрет на въезд в Литву. 

Литва могла бы поднимать эти вопросы и в ЕС, чтобы это стало единой позицией всей Европы. 

Председатель Литовского либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен:

Я обратилась к руководству государства с призывом решительно осудить то, что делает А. Лукашенко, выполняющие его указания люди из силовых структур. (…)  Лидеры и Литвы, и ЕС должны совершенно четко проявить единство, солидаризироваться с народом Беларуси, у которого украли возможность участвовать в демократических выборах (…) 

Нужно добиваться, чтобы в соседнем государстве были обеспечены элементарные права человека, право на выборы, которые должны быть объективными, демократическими (…). 

Думаю, что одним из наиболее действенных способов это продемонстрировать был бы своего рода «список Магнитского». 

Нам следует требовать не только правильного пересчета голосов, но и самых жестких санкций для лиц, которые причастны к укреплению диктатуры в Беларуси. Полная изоляция режима — единственный возможный сегодня ответ. Это означает и санкции для политиков других стран, которые сотрудничают с режимом. 

Председатель Партии труда Виктор Успасских:

То, что происходит там, как фальсифицируются результаты выборов, подлежит осуждению. 

Я поддерживаю участников протестов, жаль, что их мало, что они не способны быстро и мирно организоваться. Протест не обязательно может быть кровавым.   

Что нам следует делать, трудно сказать, но, думаю, Литве следует обратить внимание и на свои внутренние проблемы, что не всем в равной степени предоставляется возможнсть выразить свое мнение. Я сравниваю с Беларусью, Россией (…), потому что зачаствую мы читаем мораль третьим странам, а у нас самих такое. 

По поводу санкций — они действуют преимущественно не на власть. Скорее всего, это можно делать, но нужно придумывать такие санкции, чтобы не страдали сами люди, которые голосуют. 

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