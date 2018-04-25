Богатые – еще богаче

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Растет социальное неравенство. Так, 80% богатств Земли принадлежит всего лишь 1% населения, передает Reuters. Похожие тенденции и в Литве.

В крупных городах Литвы быстро растет число состоятельных людей, таковы данные компании исследования рынка Euromonitor International. По словам аналитиков, в течение пяти лет число таких людей увеличилось на 45 %, это самый большой рост в странах Балтии. Вильнюс – 19-й, Каунас – 53-й, Клайпеда – 83-я – такие места, по данным 2018 г., по числу состоятельных семей занимают литовские города в числе 120 городов стран Средней и Восточной Европы, сообщают литовские СМИ.

Сообщается, что, по сравнению с данными за 2013 год, число состоятельных семей, чьи доходы были выше 150 000 долларов США (135 000 евро) «на руки», в Вильнюсе выросло с 3100 до 4500, а это 45 %. На этот раз Вильнюс обошел Таллин и Ригу. Согласно данным, в Таллине число таких жителей за 5 лет увеличилось с 2800 до 3800 (36 %), а в Риге – с 2700 до 3600 (33 %)

По данным компании Euromonitor International, тенденции роста были зафиксированы почти во всех городах Средней и Восточной Европы. Самым быстрым рост с 2013 по 2018 гг. был в городах Румынии и Болгарии. В Бухаресте (Румыния) рост составил 70 % – это был самый высокий показатель в Средней и Восточной Европе. Число состоятельных людей росло практически везде, однако хуже показатели были в России и на Украине, сообщают литовские СМИ.

Москва остается лидером списка среди городов Средней и Восточной Европы, но с 2013 года число состоятельных семей там сократилось на 14 % (2013 г. – 142 700, в 2018 г. – 123 300). На втором месте после Москвы идет Санкт-Петербург (26 800), на третьем Прага (20 500). Далее следуют Будапешт и Варшава, соответственно 16 000 и 15 300.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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