Общество

Выплаты детям

Фото из открытых источников

Правительство предлагает в следующем году увеличить детские деньги до 60, а не до 70 евро, как планировалось раньше, но быстро поднять выплаты нуждающимся семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, сообщает BNS.

В настоящее время эта универсальная выплата на одного ребенка до совершеннолетия достигает 50 евро.

Пресс-секретарь министра соцзащиты и труда Эгле Самошкайте сказала, что уменьшение универсальной выплаты предусмотрено с целью увеличить дополнительные выплаты для многодетных, нуждающихся семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Им дополнительное пособие увеличится с нынешних 20 до 40 евро, всего такие семьи получали бы 100 евро в месяц на одного ребенка.

«Если выбирать между этими моделями:  70 евро универсальная выплата и 30 евро дополнительная или 60 евро универсальная и 40 дополнительная, — то проведенные подсчеты показали, что модель 60-40 будет в большей степени способствовать сокращению относительной нищеты среди детей в возрасте до 18 лет, поскольку больше семей смогли бы претендовать на дополнительную выплату 40 евро», — объяснила Э. Самошкайте.

Министерство также планирует увеличить одноразовые выплаты беременным женщинам с 76 до 250 евро. В Литве в начале 2018 года проживали 503 тыс. детей до 18 лет, они составляли 17,9 % всего населения страны.

В подписанном в июле договоре правящей коалиции было предусмотрено увеличить детские деньги до 70 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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