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Более 70 стран договорились уменьшать количество пищевых отходов

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Более 70 стран договорились уменьшать количество пищевых отходов

Фото pixabay.com

Более 70 стран обязались приложить больше усилий для сокращения количества пищевых продуктов, которые портятся в результате плохого охлаждения, сообщает Associated Press. В субботу, 9 ноября, страны подписали такое обязательство на ежегодном совещании Монреальского протокола, которое проходила в Риме.

В рамках этих встреч чиновники и эксперты работают над регулированием искусственных химических веществ, используемых в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. 

Около трети продовольствия в мире портится, и есть надежда, что разработка более совершенных методов хранения и транспортировки продуктов в холодном состоянии позволит сократить количество отходов. 

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Плохое охлаждение приводит к потере около 9% продуктов, которые быстро портятся, в развитых странах, и к около 23% в развивающихся странах. 

Эксперты говорят, что улучшения охлаждения поможет сократить выбросы парниковых газов и вредных газов, используемых в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. США, Китай, члены Европейского союза и многие страны Америки, Африки и Азии подписали это обязательство.

korrespondent.net

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