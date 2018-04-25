Более 70 стран договорились уменьшать количество пищевых отходов

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Более 70 стран обязались приложить больше усилий для сокращения количества пищевых продуктов, которые портятся в результате плохого охлаждения, сообщает Associated Press. В субботу, 9 ноября, страны подписали такое обязательство на ежегодном совещании Монреальского протокола, которое проходила в Риме.

В рамках этих встреч чиновники и эксперты работают над регулированием искусственных химических веществ, используемых в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

Около трети продовольствия в мире портится, и есть надежда, что разработка более совершенных методов хранения и транспортировки продуктов в холодном состоянии позволит сократить количество отходов.