Турция начала высылать захваченных боевиков ИГ в страны их происхождения

Глава МВД Германии Хайко Маас на прошлой неделе раскритиковал тот факт, что у турецкой стороны нет конкретной информации касательно боевиков ИГ. «Сначала нужно юридически подтвердить, что речь идет о гражданах Германии. Если это действительно так, то федеральное правительство обязано принять их», — цитирует министра DW.

По данным Reuters, в общей сложности Анкара намерена репатриировать около 2,5 тысячи человек, в основном в страны ЕС. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что в тюрьмах страны содержится 1149 членов ИГ, 737 из них — иностранные граждане. 287 боевиков были задержаны во время военной операции на севере Сирии.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, объявив о планах депортации членов ИГ обвинил европейские государства в том, что они пытаются переложить на турецкие власти решение этого вопроса, лишая боевиков гражданства. Однако Турция «не гостиница для джихадистов», констатировал министр.

Президент США Дональд Трамп также призывал европейские страны принять участников ИГ, которые содержатся в лагерях в Сирии под охраной курдов — союзников США. Ранее сообщалось, что в ходе турецкой операции против курдов на севере Сирии нескольким сотням боевиков удалось бежать. По соглашению между США и Турцией, контроль над местами содержания боевиков должен был отойти к турецкой стороне. Однако при отступлении курдов из районов, куда вводилась турецкая армия, многие лагеря и тюрьмы остались без охраны.

В связи с неконтролируемым возвращением боевиков и сторонников ИГ в страны Евросоюза становится более конкретной угроза новых терактов, отмечает DW. Глава Cлужбы внешней разведки Германии Бруно Каль в ходе слушаний в бундестаге предупредил о возрастающей угрозе для страны, если число сбежавших боевиков будет увеличиваться. Каль пояснил, что нестабильная ситуация на севере Сирии этом регионе не позволяет немецкой разведке брать на себя ответственность за проведение каких-либо операций.

Единственной страной Евросоюза, которая после победы над «Исламским государством» приняла обратно и только одного своего гражданина из числа боевиков ИГ, была Италия. Франция, из которой выехало самое большое число граждан, примкнувших к ИГ, заботится, прежде всего, о возвращении детей боевиков: 100 из них уже находятся в стране.

В Нидерландах отвергли предложение США, которые изъявили готовность переправить в страну 10 женщин-сторонниц ИГ с детьми. Министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус заявил, что их возвращение представляет прямую угрозу безопасности не только Нидерландов, но и других европейских стран. До этого голландское правительство заявляло, что ищет возможности сотрудничества с курдской администрацией на севере Сирии для возвращения жен боевиков ИГ* на родину.

Великобритания — одна из европейских стран, которая особенно часто прибегает к практике лишения гражданства за вступление в ИГ. Инструментом лишения гражданства хотят воспользоваться и в Германии. Весной бундестаг принял закон, позволяющий лишать немецкого гражданства активных членов террористических организаций, если у них есть гражданство другой страны. Такой же закон принят и в Дании.

Косово, откуда на территорию Ирака и Сирии в пересчете на душу населения выехало больше граждан, чем из всех других стран ЕС, в апреле вернули с севера Сирии 110 человек, большинство из них женщины и дети. В правительстве Косово это назвали «контролируемым риском» и пообещали, что преступники предстанут перед судом.