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Литва изложит свою позицию по второму делу о тюрьме ЦРУ

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Литва изложит свою позицию по второму делу о тюрьме ЦРУ

Фото BFL/Андрюс Уфартас

Правительство Литвы в этом месяце представит свою позицию в Европейском суде по правам человека в связи с жалобой гражданина Саудовской Аравии на то, что он незаконно содержался в секретной американской тюрьме в Литве в период с 2005 по 2006 год.

До сих пор правительство Литвы категорически отрицало, что в стране функционировала секретная тюрьма Центрального разведывательного управления США.

Фото BFL/Андрюс Уфартас

51-летний Мустафа аль-Хавсави был задержан в Пакистане в 2003 году, а затем содержался на различных базах США. Американцы утверждают, что он, возможно, способствовал проведению террористических атак 11 сентября. Мужчина в настоящее время содержится в США на базе Гуантанамо.

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В жалобе адвокатов аль-Хавсави говорится, что он мог быть доставлен в Литву в феврале или октябре 2005 года и вывезен в марте 2006 года.

По просьбе Литвы Страсбургский суд неоднократно переносил сроки представления её позиции.

Вначале ожидалось, что литовцы направят свои ответы в августе, затем срок был продлён до 31 октября, а недавно была удовлетворена просьба об отсрочке до 29 ноября.

Пресс-секретарь правительства в Европейском суде по правам человека Каролина Бубните-Ширмене заявила BNS, что просит о более длительном сроке, потому что она недавно вернулась из декретного отпуска и ей пришлось повторно получать разрешение на работу с секретной информацией.

Это уже второе дело в Страсбургском суде на тему секретной тюрьмы ЦРУ в Литве.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в мае прошлого года констатировал, что американцы в Литве тайно содержали другого гражданина Саудовской Аравии — Абу Зубайду.

ЕСПЧ обязал Литву выплатить ему компенсацию в размере 130 тыс. евро за нарушения прав человека. Компенсация в евро. Эти деньги были депонированы правительством на целевой депозитный счет.

Представители правительства Литвы в первом случае заняли позицию, согласно которой помещение в Антавиляй, недалеко от Вильнюса, должно было быть не тюрьмой, а центром разведывательной поддержки. Правительство утверждало, будто подозрительные самолёты, прилетавшие в Литву, доставляли не заключённых, а оборудование связи.

В Литве также проводилось досудебное расследование относительно предполагаемой тюрьмы ЦРУ,  но никакие подозрения никому не были предъявлены. Прокуроры отклонили ходатайства адвокатов о предоставлении аль-Хавсави статуса пострадавшего лица.

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