Я.Неверович: запуск БелАЭС должен быть отложен до стресс-тестов

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Запуск Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) должен быть отложен до тех пор, пока Беларусь не проведет стресс-тесты, заявил старший советник литовского президента Гитанаса Науседы Ярослав Неверович.

«Мы следим за публичным пространством, по нему видно, что это решение привезти топливо, установить его и запустить станцию все откладывается. Мы считаем, что эти решения должны быть полностью отложены до тех пор, пока не будут реализованы все рекомендации стресс-тестов, которые представили эксперты Евросоюза Беларуси», – сказал во вторник радиостанции Ziniu radijas Я. Неверович.

Он отмечает, что Беларусь должна озаботиться тем, что БелАЭС становится все больше российским, а не белорусским проектом, и инструментом России в повышении влияния.