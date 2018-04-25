Более строгие требования безопасности на спортивных мероприятиях

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Парламентарии Литвы после представления одобрили ратификацию новой конвенции и сопровождающих проектов Европейского совета по вопросу безопасности во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий.

После обсуждения в комитетах эти вопросы будут рассматриваться на заседании Сейма в начале ноября. Предлагается, чтобы эти изменения вступили в силу с 2021 года.

«Содержание Европейской конвенции по вопросам недостойного поведения болельщиков во время спортивных соревнований, принятой в 1985 г., устарело. Поэтому в 2016 г. была принята конвенция Европейского совета об интегрированном отношении к безопасности во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий», — сказала представившая проекты министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Проект, сопровождающий поправки к Закону о спорте, предусматривает, что спортивные соревнования высокого мастерства должны проводиться на объекте общественного назначения, отвечающем требованиям, установленным международной федерацией данного вида спорта.

Также предусмотрено, что организаторы соревнований должны обеспечить безопасность не только на территории мероприятия, но и на подходах к объекту, обычно в пределах 200 метров от границы территории спортивного мероприятия с учетом специфики соревнований.

«То есть за 200 метров до границ территории спортивного мероприятия, с учетом мнения служб безопасности, представителей полиции, работающих на спортивных мероприятиях, и оценки специфики имеющихся спортивных арен», — сказала министр.

Несколько парламентариев поднимали вопросы о поправках к Кодексу об административных нарушениях, по которым лицу запрещалось бы посещать общественные мероприятия не только в Литве, но и за рубежом.

Представить фракции консерваторов Л.Кащюнас утверждал, что преувеличенные запреты могут отбить у людей желание посещать стадионы и спортивные залы.

«Сейчас у нас в несудебном порядке можно запретить посещать стадионы, а потом можно запретить ездить на футбольные соревнования за рубеж. В несудебном порядке означает, что за такое нарушение, как нецензурные слова или какой-то жест, должностное лицо может человеку запретить в течение полугода посещать спортивные мероприятия, а затем и ездить на них за границу», — сказал член Сейма.

Министр внутренних дел Р.Тамашунене утверждала, что такие опасения чрезмерны.

«В Литве для проведения всемирных чемпионатов, например, по футболу, прежде всего нет арен, соответствующих международным стандартам. Прекрасно, что конвенцию мы ратифицируем раньше, чем начнем строить, потому что сможем соответствовать как стандартам, так и безопасности», — сказала Р.Тамашунене.

«Другая проблема касается болельщиков. Я вас очень поддерживаю и думаю, что все мы также хотим, чтобы болельщики вели себя надлежащим образом и проявляли свои эмоции безопасно по отношению к себе и другим людям», — сказала министр.

Подготовлено по сообщениям СМИ