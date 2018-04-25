Курьёзные события прошедшей недели

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Такой больничный нужен всем

Во Франкфурте суд признал болезнью похмелье. Это следует из постановления по делу, в рамках которого истец пытался доказать, что компания, предлагающая антипохмельные порошки для разведения водой, незаконно заявляла о лечебных свойствах этих продуктов. Суд встал на сторону истца, отметив, что под болезнью следует понимать любые, даже небольшие или временные нарушения нормального функционирования организма (тошнота, головная боль или усталость). Таким образом, нелекарственные продукты питания и напитки не могут позиционироваться как средства, излечивающие эту болезнь.

Инопланетян не показали

В США есть мнение, что военная база «Зона 51» в штате Невада – это место, где правительство скрывает инопланетян. Этим летом один из пользователей «Фейсбука» предложил захватить базу и посмотреть на инопланетян вживую, а может даже, и спасти их из заточения. Его поддержали около 2 млн человек. Однако в день штурма к базе приехали лишь около трёх тысяч участников. Полиция предупредила их о недопустимости противоправных действий, задержала нескольких человек, после чего остальные направились на проходившие неподалёку музыкальные фестивали.

Не убивайте Шона Бина

Английский актёр Шон Бин, известный по ролям, в которых его всё время убивают, отказался сниматься в подобных фильмах. Персонажей Шона Бина убивали более 20 раз. Им отрубали голову, расстреливали из лука, разрывали на части лошадями… В 2018 году даже вышла компьютерная игра, игрокам которой необходимо было уничтожить героя с внешностью Бина. Актёр заявил в интервью, что ему пора отказаться от такого амплуа, ведь его появление в кадре стало слишком предсказуемым для зрителя. Ещё в 2014 году в соцсетях была запущена акция «Не убивайте Шона Бина», которая быстро стала вирусной.

Нудистская благотворительность

Более 700 обнажённых человек приняли участие в купании в Северном море в поддержку благотворительного фонда по охране психического здоровья Mind. По словам организатора купания, которое прошло 22 сентября, накануне дня осеннего равноденствия, в этом году в акции участвовали даже люди в инвалидных колясках. После заплыва всех гостей накормили шашлыком. По словам мужчины, идея акции состояла не в том, чтобы просто раздеться. Люди должны были поучаствовать в авантюре, поделиться друг с другом эмоциями, лучше понять себя и почувствовать таким образом настоящую жизнь. Участники могли оставить пожертвование фонду.

Панихида по коту

В кафедральном соборе английского города Или проводили в последний путь кота Гарфилда из местного супермаркета. Большую часть дня кот лежал на диване у входа и позволял покупателям гладить себя. Его отлично знали все жители города, на его страничку в «Фейсбуке» были подписаны более семи тысяч человек. Жизнь кота трагически оборвалась после того, как он попал под машину на парковке перед магазином. На панихиду пришли около 450 любителей животных, некоторые со своими питомцами. Среди них были кошки, собаки, морские свинки, хорьки, птицы и даже ослик.

Мальчик или девочка

Жительница США решила сообщить своему мужу пол будущего ребёнка с помощью арбуза и бегемота. По замыслу, мужчина в зоопарке должен был бросить арбуз гиппопотаму в пасть. После этого, когда бегемот раскусит арбуз, из него должна вытечь жидкость. В зависимости оттого – синей или красной они будет, родится мальчик или девочка. Мужчина проделал всё предложенное, и из арбуза показалась голубоватая мякоть. Видео действа попало в Сеть, где его посмотрели более миллиона человек и обозвали «худшим разоблачением пола будущего ребёнка». «Накормил живущего в неволе бегемота арбузом с красителем», – недовольны юзеры.

Хочешь ночевать – улыбайся

Свод правил для друзей своего сына составила находчивая мама мальчика. В какой стране это произошло неизвестно, однако документ «утёк» в интернет. Детям, которые оставались на ночь в гостях, предлагалось подписать контракт из четырёх пунктов. В нём запрещалось щекотать и трогать других людей, переодеваться на людях, громко разговаривать и включать устройства на большую громкость. Под запретом оказались и жалобы на что-либо. При этом гостям разрешалось высказывать конструктивные просьбы в спокойном и вежливом тоне, улыбаясь.