Литва профинансирует обучение четырёх украинцев прибывших из зоны военных действий в Луганской и Донецкой областей, в высших учебных заведениях страны, сообщили в пятницу в Министерстве образования, науки и спорта.
Министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс подписал приказ об оказании поддержки первого цикла и комплексного обучения этих лиц.
В соответствии с утверждённым Минобразования порядком, право на получение материальной поддержки на обучение каждый год имеют до 15 украинских студентов, которые получили среднее образование в Литве.
Пострадавшие от войны в Украине дети в соответствии с Постановлением правительства о выделении средств и гуманитарной помощи Украине принимаются в Литву для обучения с 2014 года.
Каждый год 15 студентов из зоны военных действий в Луганской и Донецкой областях приезжают на учёбу в Вильнюсский литовский дом. Литва финансирует расходы на образование и проживание этих детей.
С 2014 года в Вильнюсском литовском доме обучаются пять классов учеников.BNS
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