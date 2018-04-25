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TOP,Новости,Общество

Более тысячи человек приняло участие в шествии молодёжи «Путём государственности»

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Утром воскресенья 16 февраля, в 102-ю годовщину восстановления Литовского государства в Вильнюсе более тысячи человек приняло участие в шествии молодёжи «Путём государственности» с Кафедральной площади до кладбища Расу.

Участвовавшие в шествии школьники, их учителя несли огромный флаг Литвы.

Директор вильнюсской Ужуписской гимназии Виргиния Навицкене, которая участвует в шествии каждый год, сказала BNS, что с каждым годом на шествие собирается все больше молодежи.

«Когда я пришла первый раз, их было меньше, однако с каждым разом школьников все больше – крепнет патриотическое чувство, понимание истории и осознание того, что мы – свободное, независимое, прекрасное, сильное государство с замечательными традициями»,  – сказала В. Навицкене.

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Президент Гитанас Науседа на состоявшейся позже церемонии призвал обеспечить в равной степени доступное образование всем детям Литвы.

«Ради светлого будущего государства мы больше не можем разбрасываться талантами. Мы обязаны обеспечить, чтобы образование было социально справедливым и в равной степени доступным для всех детей Литвы, независимо от места их проживания»,  – сказал глава государства на праздничной церемонии поднятия флагов трех Балтийских стран возле Президентского дворца.

«Во всех сферах, от дошкольного воспитания до высшего образования, нам следует ориентироваться на максимально возможный прогресс, потому что только так мы вырастим новое поколение свободных и независимых строителей государства, потому что государство строится не на один короткий миг,  а на много веков, потому что строительство государства никогда не прекращается»,  – добавил он.

16 февраля 1918 года в Вильнюсе Литовский Совет провозгласил восстановление независимого Литовского государства.

Празднование 16 февраля

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