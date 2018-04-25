Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Утром воскресенья 16 февраля, в 102-ю годовщину восстановления Литовского государства в Вильнюсе более тысячи человек приняло участие в шествии молодёжи «Путём государственности» с Кафедральной площади до кладбища Расу.

Участвовавшие в шествии школьники, их учителя несли огромный флаг Литвы.

Директор вильнюсской Ужуписской гимназии Виргиния Навицкене, которая участвует в шествии каждый год, сказала BNS, что с каждым годом на шествие собирается все больше молодежи.

«Когда я пришла первый раз, их было меньше, однако с каждым разом школьников все больше – крепнет патриотическое чувство, понимание истории и осознание того, что мы – свободное, независимое, прекрасное, сильное государство с замечательными традициями», – сказала В. Навицкене.