Болезненные уроки для бизнеса

Vidmantas Janulevičius/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Глава Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс заявил, что, несмотря на постоянные кризисы — пандемию, рост цен на энергоносители, — промышленность страны остается в выигрыше.

«Вся Европа выучила болезненные уроки, и теперь Европа маркировку «Made in China» быстро меняет на «Made in EU», и на фоне этих процессов Литва стала одной из тех стран, которые выигрывают”, — на минувшей неделе на Ежегодном экономическом форуме в Вильнюсе заявил В. Янулявичюс.

«В прошлом году треть новых заказов для заводов пришло именно потому, что шел отказ от азиатских поставщиков. Теперь то время, когда мы должны бороться, чтобы этот процесс стал необратимым, чтобы то, что литовцы отвоевали в Азии, здесь и осталось», — добавил он.

Промышленность Литвы создает около 40% добавленной стоимости в экономике страны — на 4% выше среднего показателя по ЕС, поэтому очень важно сохранить экономическое здоровье и жизнеспособность.

«Несмотря на все экономические и геополитические вызовы, литовские экспортеры еще раз продемонстрировали впечатляющие способности справляться с ними — объемы экспорта страны в январе-августе 2022 года росли. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года экспорт продуктов литовского происхождения вырос на 33%», — сообщил глава конфедерации.

По словам В. Янулявичюса, такую скорость роста промышленности Литвы можно объяснить тем, что замедление экономики и потребления ЕС на показателях промышленности и экспорта Литвы отражается с задержкой, пока его не видно.

Государство поддержит предпринимателей

Министр финансов Гинтаре Скайсте заявила, что значительная помощь государства бизнесу из-за высоких цен на энергоносители в бюджете 2023 года обусловлена и решениями других стран Евросоюза о помощи своему бизнесу, а также стремлением правительства поддержать конкурентоспособность предприятий.

Г. Скайсте отметила, что ощущает недостаток роли Еврокомиссии (ЕК) в координации помощи бизнесу.

«Видно, что общий уровень конкурентоспособности не выдерживается и страны применяют разные придуманные самостоятельно модели, поэтому мы реагируем на то, что делают другие страны. Чтобы сохранить конкурентоспособность здоровой, мы должны были предложить определенные меры помощи», — отметила Г. Скайсте в интервью на минувшей неделе информационному радио Ziniu radijas.

«Для меня как для министра финансов очень важно поддерживать одинаковый уровень конкурентоспособности с другими странами ЕС, так как бизнес должен конкурировать своей эффективностью, а не сообразительностью правительства, которое разрабатывает тот или иной пакет помощи», — заявила министр.

Представители правительства постоянно повторяли, что не будут поддерживать бизнес, однако в конце концов на компенсации бизнесу в бюджете предусмотрено 446 млн евро (на последний квартал этого года и первый следующего).

Государство обещает компенсировать бизнесу частично возросшую цену на электроэнергию. Кроме того, предприятия, чьи затраты на энергоносители превысят 10% их расходов, могут до конца апреля не платить налоги.

Напомним, что Германия выделила 200 млрд евро для защиты своих потребителей от высоких цен, за что ее критиковали другие страны ЕС.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ