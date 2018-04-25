Болгария введет евро до 2023 года

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Планы Болгарии о том, чтобы войти в зал ожидания еврозоны весной этого года и принять ее в качестве официальной валюты в 2023 году «полностью предсказуемы», заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.

Я ожидаю, что планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены», — сказала Георгиева.

По ее словам, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард «очень позитивно» воспринимает стремление Болгарии к вступлению в еврозону и сказала ей на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что «кажется, что в моем зале, где состоятся встречи еврозоны, скоро будут говорить по-болгарски».

Георгиева считает, что вступление в еврозону будет выгодно для страны и обеспечит большую денежную безопасность и защитит ее от глобальной неопределенности.