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Болгария введет евро до 2023 года

  • Фото www.pixabay.com

Планы Болгарии о том, чтобы войти в зал ожидания еврозоны весной этого года и принять ее в качестве официальной валюты в 2023 году «полностью предсказуемы», заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Reuters. 

Я ожидаю, что планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены», — сказала Георгиева. 

По ее словам, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард «очень позитивно» воспринимает стремление Болгарии к вступлению в еврозону и сказала ей на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что «кажется, что в моем зале, где состоятся встречи еврозоны, скоро будут говорить по-болгарски». 

Георгиева считает, что вступление в еврозону будет выгодно для страны и обеспечит большую денежную безопасность и защитит ее от глобальной неопределенности. 

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Болгария, валюта которой уже привязана к евро, соответствует номинальным критериям для принятия единой валюты со здоровыми государственными финансами и низким уровнем долга, но также является одной из самых бедных и коррумпированных стран-членов ЕС. 

Напомним, что 20 февраля состоится специальный саммит по долгосрочному финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы.

korrespondent.net

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