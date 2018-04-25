Больничная касса расширяет сеть электронных услуг

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Неспадающая волна коронавирусной инфекции побудила многих перейти в киберпространство. Больничная касса предлагает застрахованным медицинским страхованием жителям Литвы электронные сертификаты вместо Европейской карточки медицинского страхования.

Все жители Литвы, застрахованные обязательным медицинским страхованием и авторизовавшиеся через портал учреждения, могут самостоятельно получать сертификаты для себя или своих несовершеннолетних членов семьи, временно заменяя карты. Затем их можно загрузить на свой мобильный телефон или по электронной почте. Таким образом, человек будет иметь право на бесплатную необходимую помощь во время временного пребывания в других государствах — членах Европейского союза.

«Это прекрасная возможность безопасно и быстро оформить документ, подтверждающий право на получение неотложной медицинской помощи. Сертификаты можно скачать в любое время не только в будние дни, но и в выходные или праздничные. Таким образом, отныне, даже если вы уехали в другую страну ЕС и срочно нуждаетесь в медицинской помощи, вы можете скачать сертификат самостоятельно. Самое главное, что вы застрахованы», — комментирует электронную услугу заведующая отделом международных отношений Государственного фонда медицинского страхования Лина Норейкене.