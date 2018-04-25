Съесть нельзя выбросить

Экономический и экологический ущерб от пищевых отходов резко возрос во время пандемии, несмотря на существование множества инициатив по их переработке.

Согласно исследованию, инициированному благотворительным фондом Продовольственный банк (Maisto Bankas) совместно со Swedbank, каждый четвертый житель Литвы выбрасывает продукты хотя бы раз в неделю, а каждый второй — не реже чем раз в месяц, сообщает пресс-служба Swedbank. В противоречие множеству пословиц и поговорок о ценности хлеба чаще всего именно этот продукт оказывается в мусорном ведре. Согласно исследованию, основной причиной пищевых отходов является чрезмерное гостеприимство во время праздников. Эксперты отмечают, что выброшенные несъеденные продукты оказывают серьезное воздействие на окружающую среду, а сокращение пищевых отходов будет способствовать благополучию людей.

«На пищевом производстве продукты расходуются впустую на протяжении всей цепочки производства, маркетинга и потребления пищевых продуктов. Половина продукции даже не доходит до домохозяйств, другую половину выбрасывают люди. Согласно различным опросам, каждая семья выбрасывает в год столько продуктов, сколько поместится в стандартной ванне», — сообщил, представляя данные опроса, руководитель благотворительного фонда Продовольственный банк Симонас Гурявичюс.

По его словам, ситуация в Литве по сравнению с Западной Европой или США неплохая. В ходе проведенного онлайн-опроса 58 % респондентов утверждали, что выбрасывают очень мало. Однако нам стоит подтянуться — 15% опрошенных думают, что они выбрасывают больше, чем должны, а пятая часть охарактеризовала количество выбрасываемых пищевых отходов, как «в разумных пределах». Особое внимание в отношении разбазаривания продуктов должны уделять молодые люди в возрасте до 34 лет, поскольку, согласно опросу, именно в этой возрастной группе пищевые отходы являются самыми высокими.

Говоря о конкретных продуктах питания, в мусорном ведре чаще всего оказываются хлеб и батон. Эту продукцию выбрасывают 29 процентов опрошенных. Респонденты также указали, что они часто выливают молоко, нередко выбрасывают яблоки и помидоры, салат и картофель, бананы и другие фрукты. Творог и сметана – в числе самых распространенных среди молочных продуктов.

Литовское хлебосольство — это не просто проблема переедания

«Желание богато накрыть стол в праздничные дни — самая частая причина пищевых отходов. 42 % жителей утверждают, что выбрасывают недоеденную еду после семейных празднеств. Эта тенденция более характерна для небольших городов и сельской местности, чем для больших городов», — комментирует С. Гурявичюс.

Лишь немногим меньше людей упомянули, что они выбрасывают остатки еды, которую готовят ежедневно. Далее среди причин названа забывчивость, т.е. люди не помнят о том, что находится в холодильнике или морозильнике, таковых — треть опрошенных. Еще 20% сообщили, что покупают слишком много, 15% покупают продукты в слишком больших упаковках.

По словам руководителя Продовольственного банка, половина людей выбрасывает еду из-за боязни отравления, треть не хочет есть непривлекательные на вид остатки, а каждый пятый просто устает есть одно и то же несколько дней подряд. Тем не менее выбрасывать еду — неприятно для многих. Лишь 16 % жителей, вынужденных выбрасывать еду, не чувствуют угрызений совести.

Жители Литвы стараются покупать и потреблять ответственно

Почти 90% респондентов перед походом в магазин всегда или чаще всего проверяют, какие продукты есть дома. У половины респондентов почти всегда есть список продуктов, которые они собираются купить. Такой список чаще составляют люди с высшим образованием, с другой стороны, жители крупных городов делают это реже, чем жители сельской местности.

20 % респондентов никогда не покупают продукты со скидкой, не будучи уверенными, что они будут употреблены. Но ровно столько же делают это постоянно или часто.

«Ответы респондентов вселяют надежду на то, что мы сможем улучшить ситуацию. В настоящее время Продовольственный банк спасает от утилизации и распределяет около 5 тысяч тонн продуктов, но мы могли бы спасти в три или даже в четыре раза больше, если бы у нас было больше возможностей», — сказал С. Гурявичюс.

Последствия разбазаривания продуктов

Большинство респондентов признают, что понимают, что пищевые отходы приводят к растрате таких ресурсов, как земля, вода, рабочая сила или энергия, — на это указали 70% жителей. Треть опрошенных согласились, что эта проблема вызывает дополнительные выбросы парниковых газов.

Однако только каждый десятый считает, что это способствует обезлесению, каждый пятый считает, что это ведет к утрате биоразнообразия, а 15% говорят, что пищевые отходы вообще не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

«Негативные последствия пищевых отходов очевидны во многих экологических и социальных аспектах. Мы хотим призвать всех потреблять более экономно, воздерживаться от покупки ненужных продуктов и бережнее относиться к продуктам питания в своих домах. Таким образом мы могли бы внести свой вклад в формирование более устойчивого образа жизни», — говорит партнер по исследованию, руководитель Финансового института Swedbank Юрате Цвиликене.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, почти треть мирового производства продуктов питания теряется или выбрасывается. 28 % продукции, выращенной на возделываемых землях, никогда не потребляется. Это приводит к тому, что 38 % энергии, затраченной в хозяйствах на производство пищевой продукции, расходуется впустую. Продуктами, выбрасываемыми только в одной Европе, ежегодно можно накормить 200 миллионов человек.

Репрезентативное исследование населения страны по пищевым отходам было заказано Продовольственным банком и Swedbank в ноябре 2020 года исследовательской компанией Norstat.

Информация «ЛК»