Образование дошкольников

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Для детей из семей социального риска посещение детского сада будет обязательным, но общего образования с раннего возраста не будет, хотя родители смогут решать, начать ли посещение школы на год раньше, сообщает LRT.

Парламент принял поправки к Закону об образовании, инициированные президентом Г.Науседой, согласно которым, с сентября следующего года вводится обязательное дошкольное образование для детей из семей социального риска. Глава страны также предложил ввести обучение с раннего возраста, чтобы дошкольное образование начиналось с пяти лет, а начальная школа – с шести. Поправки к закону вступят в силу в течение четырех лет.

В свою очередь представитель Родительского форума Кястутис Миколаюнас считает образование детей с раннего возраста поспешным и ненужным. По словам экс-председателя Комитета по образованию и науке Эугениюса Йовайши, поправки к закону открывают родителям возможность отдавать детей в школу раньше.