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Здравоохранение,Общество

Упростили порядок получения больничных в экстремальной ситуации

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Чтобы совладать с угрозой распространения коронавируса, правительство Литвы в прошлую среду объявило экстремальную ситуацию. Этим решением также постановило создать Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций, который теперь будет координировать все действия. Возглавил центр министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

По словам вице-министра здравоохранения Альгирдаса Шешяльгиса, решение было необходимо в связи с ростом числа заразившихся вирусом COVID-19 и распространением его в Европе. Объявление  экстремальной ситуации позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению распоряжения относительно миграции из определенных государств или регионов в Литву и из нее.

Между тем все сделанные в начале недели тесты на коронавирус показали, что новых случаев заболевания в Литве не установлено, подтвердила BNS пресс-атташе министра здравоохранения Лина Бушинскайте.

На сегодняшний день в Литве остается один подтвержденный случай коронавируса. Это инфекционное заболевание было установлено на прошлой неделе у 39-летней жительницы Шяуляй, которая находится в больнице этого города.

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Женщина чувствует себя хорошо, но выписать ее пока не могут, потому что в начале недели ее новый тест был положительным – она все еще больна.

В Литве проведен 191 тест на коронавирус COVID-19, из них 26 – в минувший понедельник. На последнем этапе было проверено 4 пробы. По данным на вечер понедельника, они были отрицательными. Новые пробы не брались.

Вернувшиеся из затронутых коронавирусом территорий или имевшие контакты с заразившимися смогут получить листок временной нетрудоспособности без посещения поликлиники, дистанционно, сообщил Минздрав Литвы.

Им также не придется больше обращаться в Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ), который до этого времени организовывал выдачу бюллетеня.

Достаточно будет просто позвонить в лечебное учреждение и заполнить анкету на сайте НЦОЗ. Бюллетень предоставляется на две недели с момента возвращения в Литву или контакта с вероятным или подтвержденным носителем вируса.

Такой упрощенный порядок предусмотрен в распоряжении министра здравоохранения Аурелиюса Вериги и министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса.

Минздрав подчеркивает, что этот порядок будет действовать временно, то есть пока будет существовать угроза распространения COVID-19.

По словам министра А. Вериги, порядок выдачи листка нетрудоспособности упрощен с целью предотвратить вероятное распространение вируса, однако вместе с тем он призвал работодателей обеспечить возможность работникам, вернувшимся из затронутых коронавирусом зон, работать дистанционно.

Сейчас к территориям, где имеет место распространение COVID-19, относятся весь Китай, регионы Северной Италии (Ломбардия, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романья), Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур.

Минздрав уточняет, что случаем подозрения на коронавирус считается проявление у человека острой инфекции дыхательных путей – то есть если имеет место как минимум один из следующих симптомов: кашель, высокая температура, затрудненное дыхание.

«Также в 14-дневный период до появления симптомов соответствием считается наличие хотя бы одного из следующих эпидемиологических критериев: близкий контакт с подтвержденным или вероятным случаем COVID-19, поездка в Китай, Северную Италию, Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею, Сингапур или же работа в окружении, где были находившиеся на лечении люди с COVID-19», – сообщает министерство.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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