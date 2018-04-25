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TOP,Деньги,Новости,Образование

Большинство мэров одобряет передачу образовательных средств самоуправлениям

  • Фото www.pixabay.com

Большинство глав муниципальных администраций одобряют предложение передать в ведение самоуправлений средства, предназначенные для образования и просвещения.  

Это предложение в форме проекта соглашения вынес на дискуссию парламентских партий премьер Саулюс Сквернялис. 

Ассоциация самоуправлений Литвы сообщила  BNS, что такое предложение одобряют 36 из 50 мэров, участвовавших в опросе, 12 мэров предложили остаться при имеющемся порядке.

Премьер выдвинул для дискуссии и вторую альтернативу – передать школы, за исключением начальных, в управление государством на ограниченное время, после чего снова восстановить их подведомственность.

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В целом в стране 60 самоуправлений. 

«Самоуправления, которые лучше знают потребности своих общин, могли бы более рационально использовать госфинансы и обеспечивать доступность услуг образования и его качества для своих жителей», – утверждает президент Ассоциации самоуправлений Литвы, мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс.  

По его словам, самоуправления уже продемонстрировали способность самостоятельного обращения и эффективной администрации средств социальной помощи. 

С. Сквернялис выдвинул партиям предложение договориться о средствах на сферу образования в начале января, проект соглашения еще будет редактировать парламентская рабочая группа. 

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