Большинство мэров одобряет передачу образовательных средств самоуправлениям

В целом в стране 60 самоуправлений.

«Самоуправления, которые лучше знают потребности своих общин, могли бы более рационально использовать госфинансы и обеспечивать доступность услуг образования и его качества для своих жителей», – утверждает президент Ассоциации самоуправлений Литвы, мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс.

По его словам, самоуправления уже продемонстрировали способность самостоятельного обращения и эффективной администрации средств социальной помощи.

С. Сквернялис выдвинул партиям предложение договориться о средствах на сферу образования в начале января, проект соглашения еще будет редактировать парламентская рабочая группа.