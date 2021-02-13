Большинство жителей Литвы считают, что ситуация в экономике будет ухудшаться

Правительство Литвы прогнозирует, что экономика страны в этом году вырастет на 2.8%, Еврокомиссия полагает, что рост составит 2,2%.

Среди других стран Европы Литва выделяется оптимистичным взглядом на будущее Евросоюза. Целых 70% участников опроса из Литвы считали, что ЕС движется в правильном направлении. В целом по Европе таких было 39%.

Опрос был проведен по интернету в ноябре-декабре прошлого года. В Литве в опросе приняло участие 1043 человека. По заказу Европарламента опрос проводила исследовательская компания Kantar.