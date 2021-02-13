Европейцам предлагают передвигаться на поездах, а не самолётах

По их подсчетам, 17 из 20 самых популярных авиамаршрутов в ЕС не превышают 700 километров, а значит, почти все их можно заменить железнодорожными маршрутами. Сегодня самолеты, которые перевозят пассажиров между европейскими странами и преодолевают не больше тысячи километров, ежегодно выбрасывают 28 миллионов тонн углекислого газа.

Трансъевропейский экспресс существовал с 1957 по 1995 год. На пике популярности, в 1970-х годах, он соединял около 30 крупных европейских городов. Но все составы его были только первого класса, поэтому поезда не выдержали конкуренции с развивающейся авиацией.