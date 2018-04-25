Бомбоубежище, найденное на месте Дома профсоюзов, вряд ли сохранят

Дарюс Поцявичюс, писатель и исследователь истории Вильнюса, заявил журналистам в понедельник, что укрытие, созданное в 1963 году, было одним из крупнейших в Вильнюсе.

По его словам, в 1948 году планировалось построить большое правительственное укрытие, предназначенное для самых важных людей на случай войны. Проектом были предусмотрены лифт, вентиляционная шахта, но из-за подземных вод от плана отказались. Правительственный бункер соорудили на расстоянии полукилометра, на другой стороне ул. Таурос.

Три десятилетия назад в Вильнюсе было почти 300 действующих бомбоубежищ.