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Бомбоубежище, найденное на месте Дома профсоюзов, вряд ли сохранят

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Бомбоубежище, находящееся на месте разрушенного Дома профсоюзов, вряд ли будет сохранено, говорит Повилас Подерскис, директор Вильнюсской городской администрации.

Дальнейшая судьба бункера неясна, вероятнее всего оно будет разрушено.

«Лично для меня это стало новостью, я думаю, как и для многих жителей. Также интересно, что бункер действительно выстоял.  На вопрос о том, будем ли мы его спасать или уничтожать, будет дан ответ на этой неделе. Конечно, после того, как проект будет реализован, станет возможным возвести десятиметровую насыпь и приподнять все здание, но, конечно  никто этого делать не будет. Полное сохранение будет затруднено, но временно, пока подрядчик не будет готов к строительству, возможно, мы его сохраним », — сказал BNS директор администрации.

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Дарюс Поцявичюс, писатель и исследователь истории Вильнюса, заявил журналистам в понедельник, что укрытие, созданное в 1963 году, было одним из крупнейших в Вильнюсе.

По его словам, в 1948 году планировалось построить большое правительственное укрытие, предназначенное для самых важных людей на случай войны. Проектом были предусмотрены  лифт, вентиляционная  шахта, но из-за подземных вод  от плана отказались. Правительственный бункер соорудили на расстоянии полукилометра, на другой стороне ул. Таурос.

Три десятилетия назад в Вильнюсе было почти 300 действующих бомбоубежищ.

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