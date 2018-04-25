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TOP,Новости,Политика

Г.Науседа: новые миротворческий план более благоприятен для Москвы, чем для Киева

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Находящийся в Хельсинки президент Литвы Гитанас Науседа во вторник заявил, что новый миротворческий план в Украине более благоприятен для России, а не для самой Украины.  

«С «формулой Штайнмайера» все хорошо, однако, с моей точки зрения, она более благоприятна для России, а не для Украины», – заявил Г. Науседа на совместной с президентом Финляндии Саули Ниинистё пресс-конференции. 

Формула, названная по имени президента Германии, предусматривает, что до возможных местных выборов на территориях Восточной Украины, захваченных поддерживаемыми Россией сепаратистами, им может временно быть предоставлен особый статус.  

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А этом случае, если после выборов международные эксперты подтвердят, что голосование состоялось с соблюдением принципов демократии, то их результаты могут получить постоянную правовую силу. 

Этот мирный план должен быть рассмотрен на встрече высшего уровня между лидерами Украины, России, Франции и Германии, ее дата пока не объявлена. 

Критики утверждают, что «Формула Штайнмайера» неблагоприятна для Украины, поскольку Киев юридически лишается влияния в восточной части территории страны, а на оккупированной сепаратистами территории свободные выборы в любом случае будут невозможны.  

«Кто-то оказывает сильное давление на украинское правительство, чтобы как-то договориться с российской стороной и пойти на уступки, однако мы не видим никаких уступок с российской стороны», – сказал Г. Науседа.

Конфликт в Восточной Украине начался в 2014 году, в нем погибло уже более 13 тыс. человек. 

Диалог с Москвой

На пресс-конференции подходы президентов Литвы и Финляндии по вопросу диалога с Россией разошлись. 

Г. Науседа сказал, что диалог возможен только, если Россия изменит свое поведение, а С. Ниинистё утверждает, что общение необходимо для понимания мышления Москвы. 

«Я всегда являюсь сторонником диалога, однако мы также должны обладать принципами и ценностями», – сказал президент Литвы.

Он отметил, что международное сообщество должно продолжать давление на Москву с тем, чтобы она изменила свое агрессивное поведение в отношении соседей.

«Если это поведение улучшиться, то мы будем первыми из тех, кто будет приветствовать такое изменение поведения России», – сказал Г. Науседа.

По словам С. Ниинисто, диалог означает, что «ты хотя бы пытаешься быть лучше информированным о том, что думает другой». 

«Здесь я вижу прогресс: все больше и больше стран Европейского Союза начинают диалог с Россией», – сказал финский президент.

«Это не означает, что ты соглашаешься с Кремлем, но он (диалог) (…) выгоден для того, чтобы понять, о чем они думают», – сказал он.

С. Ниинитё в последний раз встречался с российским президентом Владимиром Путиным в августе этого года. 

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